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Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»
Киноафиша Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рок-хиты в исполнении Crush String Quartet

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий! На сцене выступит Crush String Quartet, который в сопровождении мощных ударных представит незабываемую программу. Эти энергичные струнные инструменты подарят вам новые эмоции и переубедят в том, что классическая музыка может быть захватывающей.

Знакомые мелодии и незабываемые моменты

В программе концерта вы услышите композиции, которые сопровождали вас на протяжении многих лет:

  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Thunderstruck
  • Bon Jovi – It’s My Life
  • Fall Out Boy – Centuries
  • Queen – The Show Must Go On
  • Queen – We Will Rock You
  • Gorillaz – Feel Good Inc.
  • System of a Down – Chop Suey
  • Linkin Park – In the End
  • Skillet – Hero
  • Queen – Bohemian Rhapsody
  • No Doubt – Don’t Speak
  • Europe – The Final Countdown
  • Rammstein – Sonne
  • Muse – Hysteria
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Бонус для зрителей

Не упустите возможность подняться на крышу Арт-пространства «Фабрика» и насладиться панорамным видом на наш любимый город. Сделайте памятные фотографии на фоне красивых пейзажей!

О «Фабрике»

Арт-пространство «Фабрика» стало новой культурной точкой на карте Петербурга. Оно расположено на месте бывшей Петровско-Спасской мануфактуры, основанной в 1844 году, и предлагает современное оборудование, концертный зал, выставочные площади, бар и ресторан.

Как добраться

Чтобы попасть в арт-пространство, войдите с проспекта Обуховской обороны во двор дома 86 (за Деловым центром «Квартал») и обойдите комплекс справа. Вход находится со стороны Невы.

Информация о концерте

Продолжительность концерта – 1 час 25 минут с одним антрактом. Концерт не имеет возрастных ограничений, однако рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу рок-музыки и насладиться мастерством Crush String Quartet!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

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