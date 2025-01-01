Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

Рок-хиты в исполнении Crush String Quartet

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий! На сцене выступит Crush String Quartet, который в сопровождении мощных ударных представит незабываемую программу. Эти энергичные струнные инструменты подарят вам новые эмоции и переубедят в том, что классическая музыка может быть захватывающей.

Знакомые мелодии и незабываемые моменты

В программе концерта вы услышите композиции, которые сопровождали вас на протяжении многих лет:

Linkin Park – Numb

AC/DC – Thunderstruck

Bon Jovi – It’s My Life

Fall Out Boy – Centuries

Queen – The Show Must Go On

Queen – We Will Rock You

Gorillaz – Feel Good Inc.

System of a Down – Chop Suey

Linkin Park – In the End

Skillet – Hero

Queen – Bohemian Rhapsody

No Doubt – Don’t Speak

Europe – The Final Countdown

Rammstein – Sonne

Muse – Hysteria

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Бонус для зрителей

Не упустите возможность подняться на крышу Арт-пространства «Фабрика» и насладиться панорамным видом на наш любимый город. Сделайте памятные фотографии на фоне красивых пейзажей!

О «Фабрике»

Арт-пространство «Фабрика» стало новой культурной точкой на карте Петербурга. Оно расположено на месте бывшей Петровско-Спасской мануфактуры, основанной в 1844 году, и предлагает современное оборудование, концертный зал, выставочные площади, бар и ресторан.

Как добраться

Чтобы попасть в арт-пространство, войдите с проспекта Обуховской обороны во двор дома 86 (за Деловым центром «Квартал») и обойдите комплекс справа. Вход находится со стороны Невы.

Информация о концерте

Продолжительность концерта – 1 час 25 минут с одним антрактом. Концерт не имеет возрастных ограничений, однако рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу рок-музыки и насладиться мастерством Crush String Quartet!