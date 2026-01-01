Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

Рок-хиты в уникальной интерпретации

Приготовьтесь к незабываемому концерту «Рок-хиты в исполнении Crush String Quartet»! Это уникальное событие, где любимая музыка в стиле рок обретает новое звучание благодаря виртуозам струнного квартета и мощным ударным.

На сцене ансамбль Crush String Quartet, который ломает традиционные представления о классической музыке. Эти музыканты с консерваторским образованием могут поразить любого. Под их смычками зазвучат самые эмоциональные и запоминающиеся хиты, под которые мы все переживали важные моменты жизни. Музыка, которая была с нами в подростковые годы, когда мы мечтали о любви или встречали рассвет на выпускном, вновь оживет на сцене.

Что играть будут

В программе концерта прозвучат:

Linkin Park – Numb

AC/DC – Thunderstruck

Bon Jovi – It's My Life

Fall Out Boy – Centuries

Queen – The Show Must Go On

Queen – We Will Rock You

Gorillaz – Feel Good Inc.

System of a Down – Chop Suey

Linkin Park – In the End

Skillet – Hero

Queen – Bohemian Rhapsody

No Doubt – Don't Speak

Europe – The Final Countdown

Rammstein – Sonne

Muse – Hysteria

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Место проведения

Концерт состоится в арт-пространстве «Фабрика» — новой культурной точке на карте Петербурга. Это место, где когда-то располагалась известная бумагопрядильная мануфактура, предлагает современное оборудование и уютную атмосферу.

Не упустите возможность подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться великолепной панорамой города и сделать яркие фотографии!

Практические детали

Вход в арт-пространство осуществляется со стороны Невы. С проспекта Обуховской обороны войдите во двор дома 86 и обойти комплекс справа. На лифте поднимитесь на 7-й этаж.

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Он не имеет возрастных ограничений, однако рекомендуется для зрителей старше 6 лет.