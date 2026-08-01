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Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт при свечах
Киноафиша Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт при свечах

Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт при свечах

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт струнного квартета Crush String Quartet в Ротонде

В Ротонде Дома голландской церкви, расположенной на Невском 20, состоится уникальный концерт при свечах с участием струнного квартета Crush String Quartet. В программе — лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий, включая композиции таких легенд жанра, как Linkin Park, AC/DC, Bon Jovi и Queen. Музыканты удивят зрителей новыми энергичными интерпретациями знаковых треков.

Историческое пространство

Ротонда Дома голландской церкви — это не только концертная площадка, но и часть культурного наследия. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с органом Walcker, который сейчас можно услышать в Капелле Санкт-Петербурга. В ротонде установлен уникальный голландский орган 1910 года от мастера Марта Вермейлена, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

Музыка, которая трогает сердце

Концерт в исполнении Crush String Quartet поможет вновь пережить самые запоминающиеся моменты из юности. Это будет не просто музыка, а прокладывание моста к воспоминаниям: от первого поцелуя до вечерних посиделок у костра с лучшими друзьями. Каждая нота полна эмоций и позволит каждому зрителю вспомнить свои самые яркие моменты жизни.

Программа концерта

  • Linkin Park — Numb
  • AC/DC — Thunderstruck
  • Bon Jovi — It's My Life
  • Fall Out Boy — Centuries
  • Queen — The Show Must Go On
  • Queen — We Will Rock You
  • Gorillaz — Feel Good Inc.
  • System of a Down — Chop Suey
  • Linkin Park — In the End
  • Skillet — Hero
  • Queen — Bohemian Rhapsody
  • No Doubt — Don't Speak
  • Europe — The Final Countdown
  • Rammstein — Sonne
  • Muse — Hysteria
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мы рады пригласить всех зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться рок-музыкой в необычном формате!

Купить билет на концерт Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт при свечах

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В других городах
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