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Мировые легенды: Arabesque
Билеты от 9500₽
Киноафиша Мировые легенды: Arabesque

Мировые легенды: Arabesque

18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте/спектакле

Мировые легенды: Arabesque в клубе Петтер

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Мировые легенды: Arabesque», который состоится в клубе Петтер. Это уникальное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу музыкального волшебства и ярких эмоций.

Что вас ждет?

Arabesque — это не просто группа, а целая эпоха в мире музыки. Они стали известны благодаря своему стилю, который сочетает элементы поп-, диско- и арабской музыки. В программе концерта вы услышите самые популярные хиты, такие как «Dance Dance Dance» и «Hello Mr. Monkey», которые уже давно завоевали сердца поклонников по всему миру.

Интересные факты

  • Группа Arabesque была основана в 1977 году и быстро завоевала популярность в Европе и за пределами.
  • В 1980-х их песни звучали в хит-парадах разных стран, а стиль исполнителей оказал влияние на многих артистов последующих поколений.
  • Arabesque — это не только музыка, но и уникальные танцевальные номера, которые не оставят равнодушными никого.

Когда и где?

Концерт состоится в клубе Петтер, который славится своей атмосферой и качественным звуком. Не упустите шанс насладиться живым выступлением 15 ноября в 19:00. Билеты уже в продаже!

Заключение

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! «Мировые легенды: Arabesque» — это шанс услышать живую музыку от настоящих мастеров и окунуться в мир ярких мелодий и зажигательных ритмов.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 9500 ₽

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