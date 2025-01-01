Мировые кинохиты в четыре руки. Музей ностальгии во дворце на Невском. Киновечер и фуршет

Приглашаем вас на уникальную кино-вечеринку в Дворце Кваренги на Невском! Этот незабываемый вечер включает в себя концерт, медиашоу, викторину и, конечно же, фуршет с призами!
На сцене за историческим роялем выступят талантливые пианистки ВАЛЕНТИНА МАЙСТЕР и ДАРЬЯ ВЕРЕЩАГИНА, лауреаты множества профессиональных конкурсов. Они представят программу, полную ярких и запоминающихся музыкальных моментов из известных зарубежных фильмов.
Зрителей ждет саундтрек-концерт, который станет настоящим праздником для любителей киноискусства и меломанов. Музыка, как известно, влияет на наши эмоции и создает атмосферу, которая навсегда остается в памяти. Всего несколько нот знакомого мотива — и вы будете снова переживать радость и ностальгию, связанные с любимыми фильмами.
Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом, в программе:
В программе также предусмотрено небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии с демонстрацией экспонатов и экспресс-конкурсом, проводимым Константином Кулаковым — коллекционером и директором салона Артстандарт. Этот увлекательный мини-экскурс подарит много положительных эмоций!
Валентина Майстер и Дарья Верещагина — яркие и талантливые пианистки, работающие в ансамбле более 10 лет. Обе получили высшее образование в Санкт-Петербургской консерватории и являются лауреатами международных конкурсов. Их совместное творчество — это не только известные произведения, но и эксклюзивные аранжировки, которые порадуют слушателей.
Концерт будет исполнен на историческом рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в 1900 году. Этот инструмент, обладающий уникальным звучанием и насыщенным тембром, когда-то был поставщиком Российского императорского двора. Вы сможете не только насладиться музыкой, но и увидеть этот раритет вживую после концерта!
В антракте вас ждет фуршет с изысканными напитками и сладостями, а также возможность пообщаться и насладиться атмосферой дружеского общения. Все это включено в стоимость билета.
Приходите за полчаса до начала мероприятия, чтобы насладиться чаем и общением в нашем уютном салоне. Мы ждем вас в Дворце Кваренги по адресу Казанская 7, где историческая значимость здания соприкасается с искусством и культурой.