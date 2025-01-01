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Мировые кинохиты в четыре руки. Музей ностальгии во дворце на Невском. Киновечер и фуршет
Киноафиша Мировые кинохиты в четыре руки. Музей ностальгии во дворце на Невском. Киновечер и фуршет

Мировые кинохиты в четыре руки. Музей ностальгии во дворце на Невском. Киновечер и фуршет

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мировые кинохиты на рояле в 4 руки в Музее ностальгии

Приглашаем вас на уникальную кино-вечеринку в Дворце Кваренги на Невском! Этот незабываемый вечер включает в себя концерт, медиашоу, викторину и, конечно же, фуршет с призами!

Концерт «SINEMA SOUND HITS 2+2»

На сцене за историческим роялем выступят талантливые пианистки ВАЛЕНТИНА МАЙСТЕР и ДАРЬЯ ВЕРЕЩАГИНА, лауреаты множества профессиональных конкурсов. Они представят программу, полную ярких и запоминающихся музыкальных моментов из известных зарубежных фильмов.

Погружение в мир кино

Зрителей ждет саундтрек-концерт, который станет настоящим праздником для любителей киноискусства и меломанов. Музыка, как известно, влияет на наши эмоции и создает атмосферу, которая навсегда остается в памяти. Всего несколько нот знакомого мотива — и вы будете снова переживать радость и ностальгию, связанные с любимыми фильмами.

Программа концерта

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом, в программе:

  • Первое отделение:
    • Н. Рато — «Крестный отец»
    • Р. Паркер младший — «Охотники за привидениями»
    • Дж. Гурвиц — «Ла-Ла Ленд»
    • Х. Циммер — «Интерстеллар»
    • Л. Шифрин — «Миссия невыполнима»
    • Попурри: Дж. Уильямс — «Список Шиндлера», Г. Манчини — «Розовая пантера», Я. Тирсен — «Амели», Ф. Лей — «История любви», Вл. Косма — «Игрушка», А. Бадаламенти — «Твин Пикс», Х. Циммер — «Гладиатор», Д. Герман — «Хэллоу, Долли»
  • Второе отделение:
    • Д. Хисаиси — «Ходячий замок»
    • Дж. Уильямс — «Гарри Поттер»
    • Х. Циммер, Кл. Бадельт — «Пираты Карибского моря»
    • Э. Морриконе — «Пианист»
    • К. Гардель — «Запах женщины»
    • К. Арамото — «Дисней-попурри»
    • Э. Морриконе — «Профессионал»
    • Дж. Хорнер — «Титаник»

Интерактивное шоу и викторина

В программе также предусмотрено небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии с демонстрацией экспонатов и экспресс-конкурсом, проводимым Константином Кулаковым — коллекционером и директором салона Артстандарт. Этот увлекательный мини-экскурс подарит много положительных эмоций!

О пианистках

Валентина Майстер и Дарья Верещагина — яркие и талантливые пианистки, работающие в ансамбле более 10 лет. Обе получили высшее образование в Санкт-Петербургской консерватории и являются лауреатами международных конкурсов. Их совместное творчество — это не только известные произведения, но и эксклюзивные аранжировки, которые порадуют слушателей.

Исторический рояль

Концерт будет исполнен на историческом рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в 1900 году. Этот инструмент, обладающий уникальным звучанием и насыщенным тембром, когда-то был поставщиком Российского императорского двора. Вы сможете не только насладиться музыкой, но и увидеть этот раритет вживую после концерта!

Уютная атмосфера вечера

В антракте вас ждет фуршет с изысканными напитками и сладостями, а также возможность пообщаться и насладиться атмосферой дружеского общения. Все это включено в стоимость билета.

Добро пожаловать!

Приходите за полчаса до начала мероприятия, чтобы насладиться чаем и общением в нашем уютном салоне. Мы ждем вас в Дворце Кваренги по адресу Казанская 7, где историческая значимость здания соприкасается с искусством и культурой.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 1470 ₽

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