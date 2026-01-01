Мировые кинохиты на рояле в стиле Джаз

На сцене салона, за историческим роялем, выступит пианист-виртуоз и композитор Илья Гончаров. Его программа фортепианных импровизаций включает знакомую и любимую музыку в новых неожиданных вариациях. Мероприятие пройдет на крыше вечернего Невского проспекта в атмосфере Серебряного века, где гостей ждут бокал вина и увлекательные рассказы о джазе и кино.
Концерт состоит из двух отделений с антрактом, в которых Илья Гончаров представит:
Во время концерта состоится демонстрация тематических медиа, а также увлекательный рассказ о создании музыки к фильмам и талантах артистов, представленных в программе.
Илья Гончаров, обладая талантом импровизатора, предложит создать музыкальные образы «с натуры», вдохновляясь темой, заданной из зала или одним из гостей. Это редкий музыкальный подарок, который можно будет записать на телефон — как трогательное впечатление, рожденное воображением. Концерт пройдет в историческом дворце Кваренги, построенном в 1810 году, что добавит особую атмосферу.
Илья Гончаров — не только замечательный музыкант, но и кинолюбитель, обладающий богатым кругозором в области киноискусства. Он проведет программу, делясь необычными историями о искусстве и артистах, чьи композиции будут звучать на концерте.
Также в программе предусмотрено небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии, где состоится демонстрация редких экспонатов и конкурсы с призами.
Дворец Кваренги, где пройдет концерт, — это не только архитектурный шедевр, но и свидетелем исторических событий. Здесь размещался Опекунский совет, который координировал деятельность воспитательных домов и женских институтов всей Российской Империи. В этом здании жили и творили многие выдающиеся деятели искусства, такие как Рахманинов, Достоевский и Ахматова, что создает уникальную атмосферу для музыкального вечера.
Чтобы не опоздать, приходите за полчаса до начала концерта. На вас ждет возможность выпить чай с конфетами и баранками, а также ознакомиться с ретро-коллекцией, представленной в Музее ностальгии.