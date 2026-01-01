Мировые кинохиты на рояле в стиле Джаз

Концерт-импровизация с фуршетом в историческом дворце Кваренги – в Музее ностальгии

На сцене салона, за историческим роялем, выступит пианист-виртуоз и композитор Илья Гончаров. Его программа фортепианных импровизаций включает знакомую и любимую музыку в новых неожиданных вариациях. Мероприятие пройдет на крыше вечернего Невского проспекта в атмосфере Серебряного века, где гостей ждут бокал вина и увлекательные рассказы о джазе и кино.

Что вас ждет на концерте?

Концерт состоит из двух отделений с антрактом, в которых Илья Гончаров представит:

Первое отделение

Ирония судьбы / С легким паром

Весёлые ребята

Кавказская пленница

Бриллиантовая рука

Берегись автомобиля!

Служебный роман

Вам и не снилось

Жестокий романс

Бандитский Петербург

Второе отделение

Однажды в Америке

Профессионал

Легенда о пианисте

Амели

Крестный отец

Гладиатор

Титаник

Во время концерта состоится демонстрация тематических медиа, а также увлекательный рассказ о создании музыки к фильмам и талантах артистов, представленных в программе.

Уникальное предложение

Илья Гончаров, обладая талантом импровизатора, предложит создать музыкальные образы «с натуры», вдохновляясь темой, заданной из зала или одним из гостей. Это редкий музыкальный подарок, который можно будет записать на телефон — как трогательное впечатление, рожденное воображением. Концерт пройдет в историческом дворце Кваренги, построенном в 1810 году, что добавит особую атмосферу.

Что включено в стоимость билета?

Фуршет с красным и белым полусладким вином

Чай с баранками из исторического самовара

Сладости

Обзор дворца и экскурсия по Музею ностальгии

Welcome drink

За кулисами концерта

Илья Гончаров — не только замечательный музыкант, но и кинолюбитель, обладающий богатым кругозором в области киноискусства. Он проведет программу, делясь необычными историями о искусстве и артистах, чьи композиции будут звучать на концерте.

Также в программе предусмотрено небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии, где состоится демонстрация редких экспонатов и конкурсы с призами.

Исторический контекст

Дворец Кваренги, где пройдет концерт, — это не только архитектурный шедевр, но и свидетелем исторических событий. Здесь размещался Опекунский совет, который координировал деятельность воспитательных домов и женских институтов всей Российской Империи. В этом здании жили и творили многие выдающиеся деятели искусства, такие как Рахманинов, Достоевский и Ахматова, что создает уникальную атмосферу для музыкального вечера.

Важно для зрителей

Чтобы не опоздать, приходите за полчаса до начала концерта. На вас ждет возможность выпить чай с конфетами и баранками, а также ознакомиться с ретро-коллекцией, представленной в Музее ностальгии.