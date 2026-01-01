Мировые хиты

В ДК «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону пройдет уникальный концерт с участием живого оркестра «Muse». В программе — выдающиеся произведения Вивальди и Бетховена, а также популярные хиты Адель и The Beatles. Тысячи свечей создадут атмосферу уюта и волшебства, подчеркивая мастерство исполнителей.
Этот концерт — не просто музыкальное событие, это живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Многие зрители отмечают, что это — незабываемый опыт!
В сиянии свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему этот концерт нельзя пропустить?
Внимание: билеты разлетаются очень быстро! Успейте забронировать хорошие места!