Мировые хиты

Музыка под светом тысяч свечей

В ДК «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону пройдет уникальный концерт с участием живого оркестра «Muse». В программе — выдающиеся произведения Вивальди и Бетховена, а также популярные хиты Адель и The Beatles. Тысячи свечей создадут атмосферу уюта и волшебства, подчеркивая мастерство исполнителей.

Этот концерт — не просто музыкальное событие, это живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Многие зрители отмечают, что это — незабываемый опыт!

Программа концерта:

Вивальди

Бетховен

Адель

The Beatles

В сиянии свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему этот концерт нельзя пропустить?

Преимущества мероприятия:

Виртуозный оркестр, завораживающий своим мастерством

Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов

Зал, наполненный теплотой и уютом тысяч свечей

Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура

Внимание: билеты разлетаются очень быстро! Успейте забронировать хорошие места!