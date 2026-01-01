Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мировые хиты
Киноафиша Мировые хиты

Мировые хиты

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка под светом тысяч свечей

В ДК «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону пройдет уникальный концерт с участием живого оркестра «Muse». В программе — выдающиеся произведения Вивальди и Бетховена, а также популярные хиты Адель и The Beatles. Тысячи свечей создадут атмосферу уюта и волшебства, подчеркивая мастерство исполнителей.

Этот концерт — не просто музыкальное событие, это живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Многие зрители отмечают, что это — незабываемый опыт!

Программа концерта:

  • Вивальди
  • Бетховен
  • Адель
  • The Beatles

В сиянии свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему этот концерт нельзя пропустить?

Преимущества мероприятия:

  • Виртуозный оркестр, завораживающий своим мастерством
  • Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов
  • Зал, наполненный теплотой и уютом тысяч свечей
  • Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура

Внимание: билеты разлетаются очень быстро! Успейте забронировать хорошие места!

Купить билет на концерт Мировые хиты

Помощь с билетами
В других городах
Май
2 мая суббота
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
19 апреля в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 7000 ₽
Ольга Малащенко
18+
Юмор
Ольга Малащенко
30 апреля в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1800 ₽
Диктофон
16+
Рок Инди
Диктофон
29 марта в 20:00 Подземка
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше