Мировые хиты. Оркестр при свечах Muse
Мировые хиты. Оркестр при свечах Muse

0+
Возраст 0+

О концерте

Свет музыки и искусство живого исполнения

Тысячи свечей и живой оркестр MUSE создают уникальную атмосферу, наполняя пространство магией и вдохновением. Это не просто концерт; это целая симфония переживаний, которая оставляет неизгладимый след в сердцах зрителей.

Виртуозность исполнителей

Оркестр, выступающий на этом шоу, завораживает своим мастерством. Каждая нота, звучащая в исполнении виртуозов, проникает в душу и вызывает неподдельные эмоции.

Разнообразие репертуара

В программе представлены произведения как классиков, таких как Вивальди и Бетховен, так и всемирно известных исполнителей — Адель и The Beatles. Это захватывающее сочетание стилей и эпох делает мероприятие особенно привлекательным для широкой аудитории.

Уникальная атмосфера

Зал, наполненный теплотой и уютом тысяч свечей, создает атмосферу, способную перенести зрителей в мир звуков и эмоций. Это незабываемый опыт, который запоминается на всю жизнь.

Эксклюзивный формат

Не упустите возможность посетить это шоу, доступное лишь в рамках мирового тура MUSE. Билеты разлетаются быстро, так что стоит поторопиться с покупкой, чтобы гарантировать себе лучшие места!

Март
Апрель
Май
8 марта воскресенье
19:00
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
от 3000 ₽
9 апреля четверг
19:00
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
от 1500 ₽
2 мая суббота
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 1500 ₽
11 мая понедельник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1500 ₽

Фотографии

Мировые хиты. Оркестр при свечах Muse Мировые хиты. Оркестр при свечах Muse Мировые хиты. Оркестр при свечах Muse Мировые хиты. Оркестр при свечах Muse Мировые хиты. Оркестр при свечах Muse

