Мировые хиты оперы и мюзикла с органом. От Джузеппе Верди до Лары Фабиан

Выдающаяся оперная певица Евгения Красилова покоряет сердца слушателей с первого выступления. Её необыкновенно чистый, мягкий и чарующий голос неизменно сочетается с безупречным контролем над звуком и превосходной продуманностью нюансов. Заслуженная артистка России и солистка проекта OPERA XXI радует зрителей разнообразными программами.
В этот вечер для вас прозвучит удивительная программа, где классическая опера встречается с эстрадной лирикой XXI столетия. Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей вокальной культуры во всех её проявлениях — от глубины и уязвимости до красоты.
Лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения.
Важно: парковка на территории собора запрещена.