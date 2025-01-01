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Мировые хиты оперы и мюзикла с органом. От Джузеппе Верди до Лары Фабиан
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мировые хиты оперы и мюзикла с органом. От Джузеппе Верди до Лары Фабиан

Мировые хиты оперы и мюзикла с органом. От Джузеппе Верди до Лары Фабиан

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер оперной музыки с Евгенией Красиловой

Выдающаяся оперная певица Евгения Красилова покоряет сердца слушателей с первого выступления. Её необыкновенно чистый, мягкий и чарующий голос неизменно сочетается с безупречным контролем над звуком и превосходной продуманностью нюансов. Заслуженная артистка России и солистка проекта OPERA XXI радует зрителей разнообразными программами.

В этот вечер для вас прозвучит удивительная программа, где классическая опера встречается с эстрадной лирикой XXI столетия. Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей вокальной культуры во всех её проявлениях — от глубины и уязвимости до красоты.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Фантазия Соль мажор BWV 572
  • Дж. Верди. Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»
  • Г. Гендель. Largo
  • А. Дворжак. Ария Русалки из оперы «Русалка»
  • К. Сен-Санс. Аквариум (из цикла «Карнавал животных»)
  • Ф. Шуберт. «Ave Maria»
  • Ал. Марчелло. Адажио
  • Ф. Легар. Песенка Джудитты из оперетты «Джудитта»
  • И. С. Бах. Хоральная прелюдия
  • Л. Фабиан. Адажио
  • Л. Фабиан. «Je T’Aime»

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано), заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI
  • Игорь Гольденберг (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Важно: парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
19:00 от 1000 ₽

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