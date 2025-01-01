Мировые хиты оперы и мюзикла с органом. От Джузеппе Верди до Лары Фабиан

Вечер оперной музыки с Евгенией Красиловой

Выдающаяся оперная певица Евгения Красилова покоряет сердца слушателей с первого выступления. Её необыкновенно чистый, мягкий и чарующий голос неизменно сочетается с безупречным контролем над звуком и превосходной продуманностью нюансов. Заслуженная артистка России и солистка проекта OPERA XXI радует зрителей разнообразными программами.

В этот вечер для вас прозвучит удивительная программа, где классическая опера встречается с эстрадной лирикой XXI столетия. Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей вокальной культуры во всех её проявлениях — от глубины и уязвимости до красоты.

Программа концерта

И. С. Бах. Фантазия Соль мажор BWV 572

Дж. Верди. Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»

Г. Гендель. Largo

А. Дворжак. Ария Русалки из оперы «Русалка»

К. Сен-Санс. Аквариум (из цикла «Карнавал животных»)

Ф. Шуберт. «Ave Maria»

Ал. Марчелло. Адажио

Ф. Легар. Песенка Джудитты из оперетты «Джудитта»

И. С. Бах. Хоральная прелюдия

Л. Фабиан. Адажио

Л. Фабиан. «Je T’Aime»

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано), заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI

Игорь Гольденберг (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Важно: парковка на территории собора запрещена.