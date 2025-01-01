Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мировые хиты оперы и мюзикла. Нотр-Дам де Пари
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мировые хиты оперы и мюзикла. Нотр-Дам де Пари

Мировые хиты оперы и мюзикла. Нотр-Дам де Пари

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Слияние оперы и мюзикла: концерт в англиканском соборе

Два популярных жанра вокальной музыки — опера и мюзикл — сольются в одном концерте. В этот вечер вы услышите оперные шедевры и легендарные хиты Бродвея в сопровождении органа. Программа обещает быть насыщенной страстью, драмой, нежностью и вдохновением, запечатленными в лучших произведениях мирового музыкального театра.

Что вас ждет в программе

На концерте прозвучат знаменитые дуэты дерзкой цыганки Эсмеральды и несчастного горбуна Квазимодо из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари», а также легкая ария Маргариты из оперы «Фауст» Гуно и знаменитые «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина.

Основные произведения

  • И. С. Бах. Токката и фуга ми мажор BWV 566
  • Ш. Гуно. Ария Маргариты (с жемчугом) из оперы «Фауст»
  • Г. Доницетти. Неаполитанская песня «Предательство»
  • Н. Хаким. «Bachorama» для органа
  • Л. Делиб. Испанское болеро
  • Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»:
    • Ария Гренгуара
    • Дуэт Квазимодо и Эсмеральды «Мой дом – твой дом»
    • Дуэт Квазимодо и Эсмеральды «Птицы в клетке»
    • Ария Эсмеральды «Жить»
    • Трио «Belle»
  • П. И. Чайковский. Серенада Дон Жуана
  • П. И. Чайковский. Скажи, о чем в тени ветвей
  • А. Бородин. «Половецкие пляски» (транскрипция для органа)
  • Ф. Сартори. «Time to say goodbye»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Заслуженная артистка РФ, солистка проекта OPERA XXI Евгения Красилова (сопрано)
  • Владислав Шавров (баритон)
  • Олеся Кравченко (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Программа может быть изменена.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музыка при свечах во дворце на Тверской: от Циммера до Эйнауди
12+
Классическая музыка
Музыка при свечах во дворце на Тверской: от Циммера до Эйнауди
2 августа в 19:00 Мэрия Москвы
от 3800 ₽
6+
Классическая музыка
А. Шостакович, Г. Свиридов. Хоровая капелла России им А.А. Юрлова, Г. Дмитряк
28 октября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
6+
Классическая музыка
«Колесо любви и фортуны: французская музыка XIV века». Ансамбль The Readers
10 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше