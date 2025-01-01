Мировые хиты оперы и мюзикла. Нотр-Дам де Пари

Слияние оперы и мюзикла: концерт в англиканском соборе

Два популярных жанра вокальной музыки — опера и мюзикл — сольются в одном концерте. В этот вечер вы услышите оперные шедевры и легендарные хиты Бродвея в сопровождении органа. Программа обещает быть насыщенной страстью, драмой, нежностью и вдохновением, запечатленными в лучших произведениях мирового музыкального театра.

Что вас ждет в программе

На концерте прозвучат знаменитые дуэты дерзкой цыганки Эсмеральды и несчастного горбуна Квазимодо из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари», а также легкая ария Маргариты из оперы «Фауст» Гуно и знаменитые «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина.

Основные произведения

И. С. Бах. Токката и фуга ми мажор BWV 566

Ш. Гуно. Ария Маргариты (с жемчугом) из оперы «Фауст»

Г. Доницетти. Неаполитанская песня «Предательство»

Н. Хаким. «Bachorama» для органа

Л. Делиб. Испанское болеро

Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»: Ария Гренгуара Дуэт Квазимодо и Эсмеральды «Мой дом – твой дом» Дуэт Квазимодо и Эсмеральды «Птицы в клетке» Ария Эсмеральды «Жить» Трио «Belle»

П. И. Чайковский. Серенада Дон Жуана

П. И. Чайковский. Скажи, о чем в тени ветвей

А. Бородин. «Половецкие пляски» (транскрипция для органа)

Ф. Сартори. «Time to say goodbye»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Заслуженная артистка РФ, солистка проекта OPERA XXI Евгения Красилова (сопрано)

Владислав Шавров (баритон)

Олеся Кравченко (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Программа может быть изменена.