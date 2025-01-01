Мировые хиты оперы и мюзикла. Нотр-Дам де Пари

Слияние оперы и мюзикла: концерт в англиканском соборе
Два популярных жанра вокальной музыки — опера и мюзикл — сольются в одном концерте. В этот вечер вы услышите оперные шедевры и легендарные хиты Бродвея в сопровождении органа. Программа обещает быть насыщенной страстью, драмой, нежностью и вдохновением, запечатленными в лучших произведениях мирового музыкального театра.
Что вас ждет в программе
На концерте прозвучат знаменитые дуэты дерзкой цыганки Эсмеральды и несчастного горбуна Квазимодо из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари», а также легкая ария Маргариты из оперы «Фауст» Гуно и знаменитые «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина.
Основные произведения
- И. С. Бах. Токката и фуга ми мажор BWV 566
- Ш. Гуно. Ария Маргариты (с жемчугом) из оперы «Фауст»
- Г. Доницетти. Неаполитанская песня «Предательство»
- Н. Хаким. «Bachorama» для органа
- Л. Делиб. Испанское болеро
- Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»:
- Ария Гренгуара
- Дуэт Квазимодо и Эсмеральды «Мой дом – твой дом»
- Дуэт Квазимодо и Эсмеральды «Птицы в клетке»
- Ария Эсмеральды «Жить»
- Трио «Belle»
- П. И. Чайковский. Серенада Дон Жуана
- П. И. Чайковский. Скажи, о чем в тени ветвей
- А. Бородин. «Половецкие пляски» (транскрипция для органа)
- Ф. Сартори. «Time to say goodbye»
Исполнители
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
- Заслуженная артистка РФ, солистка проекта OPERA XXI Евгения Красилова (сопрано)
- Владислав Шавров (баритон)
- Олеся Кравченко (орган)
Дополнительная информация
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Программа может быть изменена.