Мировые хиты нулевых в джазовом звучании на открытой крыше в центре Москвы
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Яркий вечер джаза на панорамной крыше Novotel в Москве

Добро пожаловать на одно из самых запоминающихся мероприятий Roofevents! Под открытым небом, на панорамной крыше с великолепным видом на Сити, вы сможете насладиться волшебной атмосферой, насыщенной живым джазом.

Окунитесь в мир музыки и танца, слушая хиты, покорившие сердца миллионов: «Bad Guy», «Believer», «Feeling Good», «Bad Romance», «Careless Whisper» и многие другие. Эти знакомые мелодии, исполненные в авторских джазовых аранжировках группы Urartu jazz, заставят ваше тело двигаться в ритме вечеринки.

Уникальная атмосфера

На просторной крыше вас ждут очаровательные столики с уютными креслами, цветы и свечи. Освежающий напиток в руках, малиново-золотой закат на горизонте и звуки живого джаза создадут идеальную атмосферу для отдыха от городской суеты.

Под звуки фортепиано, ударных и контрабаса вы сможете встретить свои любимые композиции от Lady Gaga, Britney Spears и Imagine Dragons в новом свете. Urartu jazz завораживает своей харизмой, живым общением с аудиторией и полным погружением в музыку. Их выступления не просто концерты, а настоящие музыкальные путешествия, которые заставят танцевать даже тех, кто пришел просто понаблюдать.

О группе Urartu jazz

Urartu jazz — это группа, которая завоевала любовь зрителей на крупнейших музыкальных фестивалях страны. Их уникальные аранжировки популярных хитов позволяют слушателям заново открыть для себя известные мелодии. Музыканты не только играют, но и создают атмосферу, которая наполняет зал энергией и радостью.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера! Присоединяйтесь к нам на крыше и позвольте музыке перенести вас в другое измерение.

21 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 2900 ₽
24 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽
27 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 2900 ₽
30 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽

