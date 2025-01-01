«Мировые хиты неоклассики». Оркестр и 2025 свечей. Neo Classic Orchestra

Меню
6+
О концерте/спектакле

Магия музыки и света: концерт Neo Classic Orchestra

Neo Classic Orchestra приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт с расширенным составом и новой программой, который пройдет в незабываемой атмосфере 2025 свечей. Это событие обещает быть поистине волшебным!

Программа концерта

На концерте вы услышите произведения, ставшие символами неоклассического жанра:

  • Музыка итальянского гения Людовико Эйнауди
  • Известные саундтреки современных композиторов Ханса Циммера и Макса Рихтера
  • Волшебные мелодии из фильмов Хаяо Миядзаки
  • Лучшие треки Адель, Куин, а также музыка из фильма "Ла-ла-ленд"

Незабываемая атмосфера

Наших зрителей ждет удивительная атмосфера мягкого света 2025 свечей, мерцающих в полумраке зала, а также полное погружение в звуки всеми любимой музыки. Это идеальная возможность окунуться в мир волшебства и красоты, где музыка и свет свечей сливаются воедино.

Профессионализм музыкантов

Neo Classic Orchestra - это коллектив профессиональных музыкантов, имеющий постоянный состав и активно гастролирующий по всей России. Каждое исполнение дарит зрителям уникальные эмоции, заставляя сердце биться в унисон с музыкой. Каждый инструмент звучит так, будто рассказывает свою историю.

Музыка, трогающая за душу

Наша музыка сочетает в себе глубину и эмоциональность классики с современными ритмами и звучанием, что позволяет вдохновлять и трогать до глубины души. Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта!

Ждем вас на концерте Neo Classic Orchestra!

В других городах
Октябрь
Ноябрь
4 октября суббота
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 3200 ₽
12 ноября среда
19:00
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
от 1000 ₽
13 ноября четверг
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1500 ₽
22 ноября суббота
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

Фотографии

«Мировые хиты неоклассики». Оркестр и 2025 свечей. Neo Classic Orchestra «Мировые хиты неоклассики». Оркестр и 2025 свечей. Neo Classic Orchestra «Мировые хиты неоклассики». Оркестр и 2025 свечей. Neo Classic Orchestra «Мировые хиты неоклассики». Оркестр и 2025 свечей. Neo Classic Orchestra «Мировые хиты неоклассики». Оркестр и 2025 свечей. Neo Classic Orchestra

