Мировые хиты неоклассики. Neo Classic Orchestra, 3000 свечей и хор
Мировые хиты неоклассики. Neo Classic Orchestra, 3000 свечей и хор

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Neo Classic Orchestra: мировые хиты неоклассики и саундтреки

В Киноконцертном зале «Пенза» Neo Classic Orchestra представит новую концертную программу, посвящённую мировым хитам неоклассики и незабываемым музыкальным саундтрекам. Живое исполнение под пылающим светом 3000 свечей с участием живого хора создаст уникальную атмосферу музыкального вечера.

Первое действие: от классики до современности

Первая часть концерта охватит широкий диапазон музыки, начиная от классических произведений Моцарта и заканчивая современными хитами от таких артистов, как Adele, Coldplay, Queen, Michael Jackson и Lady Gaga. Каждый зритель сможет насладиться знакомыми мелодиями, которые знакомы и близки миллионам.

Второе действие: музыка из кино

Вторая часть программы будет посвящена знаменитым саундтрекам из культовых фильмов. Зрителей ждут произведения таких композиторов, как Ханс Циммер, Рамин Джавади, Клинт Мэнселл и Дзё Хисаиси. Звучат шедевры из фильмов «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Дюна», «Игра престолов», «Амели» и «Реквием по мечте».

Неповторимая атмосфера

Представьте себе зал, наполненный мягким светом 3000 свечей, когда вступает хор и звучат знакомые мелодии. Это не просто концерт — это оригинальный музыкальный спектакль, в котором чистый звук, живые голоса и свет создают незабываемое шоу.

О дирижёре и оркестре

Это событие возглавит дирижёр Анастасия Моисеева, главный дирижёр симфонического оркестра Уральской консерватории и лауреат всероссийских и международных конкурсов. Neo Classic Orchestra, рожденный в самом сердце Урала, уже успел завоевать признание и гастролирует по всей России. Их высочайшее качество исполнительского искусства и внимательное отношение к зрителю создали репутацию, которой гордятся все участники оркестра.

Программа концерта

  • Palladio – Karl Jenkins
  • Эхо любви – Анна Герман
  • Clocks – Coldplay
  • Hello – Adele
  • Libertango – Astor Piazzolla
  • I Will Always Love You – Dolly Parton
  • Michael Jackson Medley:
    • Billie Jean
    • Smooth Criminal
    • Earth Song
  • Кометы – Полналюбви
  • Bad Romance – Lady Gaga
  • Encore – Florian Christl
  • Je reviens te chercher – Garou
  • A Sky Full of Stars – Coldplay
  • The Weeknd Medley:
    • Blinding Lights
    • Save Your Tears
  • Lacrimosa – Wolfgang Mozart
  • Divenire – Ludovico Einaudi (фильм "1+1")
  • He’s a Pirate – Hans Zimmer (фильм "Пираты карибского моря")
  • Main Title – Рамин Джавади (т/с Игра престолов)
  • Dune – Ханс Циммер (фильм “Дюна”)
  • Requiem for a Dream – Clint Mansell (фильм "Реквием по мечте")
  • Cornfield Chase / Day One – Hans Zimmer (фильм "Интерстеллар")
  • Bohemian Rhapsody – Queen (фильм "Богемская рапсодия")
  • Гладиатор – Ханс Циммер (фильм "Гладиатор")
  • Time – Ханс Циммер (фильм "Начало")
  • Амели – Yann Tiersen (фильм “Амели”)
  • Merry-Go-Round of Life – Joe Hisaishi (м/ф Ходячий замок)

Концерт будет проходить с антрактом, что даст возможность насладиться атмосферой и подготовиться к следующей половине шоу.

В других городах
Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 1900 ₽
6 марта пятница
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 1900 ₽
7 марта суббота
18:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1900 ₽
10 марта вторник
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1900 ₽
24 марта вторник
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1900 ₽
26 марта четверг
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 1900 ₽
24 апреля пятница
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1900 ₽

