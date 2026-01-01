Мировые хиты неоклассики. Neo Classic Orchestra, 3000 свечей и хор

В Киноконцертном зале «Пенза» Neo Classic Orchestra представит новую концертную программу, посвящённую мировым хитам неоклассики и незабываемым музыкальным саундтрекам. Живое исполнение под пылающим светом 3000 свечей с участием живого хора создаст уникальную атмосферу музыкального вечера.
Первая часть концерта охватит широкий диапазон музыки, начиная от классических произведений Моцарта и заканчивая современными хитами от таких артистов, как Adele, Coldplay, Queen, Michael Jackson и Lady Gaga. Каждый зритель сможет насладиться знакомыми мелодиями, которые знакомы и близки миллионам.
Вторая часть программы будет посвящена знаменитым саундтрекам из культовых фильмов. Зрителей ждут произведения таких композиторов, как Ханс Циммер, Рамин Джавади, Клинт Мэнселл и Дзё Хисаиси. Звучат шедевры из фильмов «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Дюна», «Игра престолов», «Амели» и «Реквием по мечте».
Представьте себе зал, наполненный мягким светом 3000 свечей, когда вступает хор и звучат знакомые мелодии. Это не просто концерт — это оригинальный музыкальный спектакль, в котором чистый звук, живые голоса и свет создают незабываемое шоу.
Это событие возглавит дирижёр Анастасия Моисеева, главный дирижёр симфонического оркестра Уральской консерватории и лауреат всероссийских и международных конкурсов. Neo Classic Orchestra, рожденный в самом сердце Урала, уже успел завоевать признание и гастролирует по всей России. Их высочайшее качество исполнительского искусства и внимательное отношение к зрителю создали репутацию, которой гордятся все участники оркестра.
Концерт будет проходить с антрактом, что даст возможность насладиться атмосферой и подготовиться к следующей половине шоу.