Мировые хиты неоклассики. Neo Classic Orchestra, 3000 свечей и хор

Концерт Neo Classic Orchestra: мировые хиты неоклассики и саундтреки

В Киноконцертном зале «Пенза» Neo Classic Orchestra представит новую концертную программу, посвящённую мировым хитам неоклассики и незабываемым музыкальным саундтрекам. Живое исполнение под пылающим светом 3000 свечей с участием живого хора создаст уникальную атмосферу музыкального вечера.

Первое действие: от классики до современности

Первая часть концерта охватит широкий диапазон музыки, начиная от классических произведений Моцарта и заканчивая современными хитами от таких артистов, как Adele, Coldplay, Queen, Michael Jackson и Lady Gaga. Каждый зритель сможет насладиться знакомыми мелодиями, которые знакомы и близки миллионам.

Второе действие: музыка из кино

Вторая часть программы будет посвящена знаменитым саундтрекам из культовых фильмов. Зрителей ждут произведения таких композиторов, как Ханс Циммер, Рамин Джавади, Клинт Мэнселл и Дзё Хисаиси. Звучат шедевры из фильмов «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Дюна», «Игра престолов», «Амели» и «Реквием по мечте».

Неповторимая атмосфера

Представьте себе зал, наполненный мягким светом 3000 свечей, когда вступает хор и звучат знакомые мелодии. Это не просто концерт — это оригинальный музыкальный спектакль, в котором чистый звук, живые голоса и свет создают незабываемое шоу.

О дирижёре и оркестре

Это событие возглавит дирижёр Анастасия Моисеева, главный дирижёр симфонического оркестра Уральской консерватории и лауреат всероссийских и международных конкурсов. Neo Classic Orchestra, рожденный в самом сердце Урала, уже успел завоевать признание и гастролирует по всей России. Их высочайшее качество исполнительского искусства и внимательное отношение к зрителю создали репутацию, которой гордятся все участники оркестра.

Программа концерта

Palladio – Karl Jenkins

Эхо любви – Анна Герман

Clocks – Coldplay

Hello – Adele

Libertango – Astor Piazzolla

I Will Always Love You – Dolly Parton

Michael Jackson Medley: Billie Jean Smooth Criminal Earth Song

Кометы – Полналюбви

Bad Romance – Lady Gaga

Encore – Florian Christl

Je reviens te chercher – Garou

A Sky Full of Stars – Coldplay

The Weeknd Medley: Blinding Lights Save Your Tears

Lacrimosa – Wolfgang Mozart

Divenire – Ludovico Einaudi (фильм "1+1")

He’s a Pirate – Hans Zimmer (фильм "Пираты карибского моря")

Main Title – Рамин Джавади (т/с Игра престолов)

Dune – Ханс Циммер (фильм “Дюна”)

Requiem for a Dream – Clint Mansell (фильм "Реквием по мечте")

Cornfield Chase / Day One – Hans Zimmer (фильм "Интерстеллар")

Bohemian Rhapsody – Queen (фильм "Богемская рапсодия")

Гладиатор – Ханс Циммер (фильм "Гладиатор")

Time – Ханс Циммер (фильм "Начало")

Амели – Yann Tiersen (фильм “Амели”)

Merry-Go-Round of Life – Joe Hisaishi (м/ф Ходячий замок)

Концерт будет проходить с антрактом, что даст возможность насладиться атмосферой и подготовиться к следующей половине шоу.