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Мировые хиты мюзиклов и кинофильмов с органом
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мировые хиты мюзиклов и кинофильмов с органом

Мировые хиты мюзиклов и кинофильмов с органом

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка великих фильмов в исполнении органа, сопрано и тенора

В этот вечер под сводами собора музыка из знаменитых фильмов зазвучит по-новому. Вдохновенное трио исполнителей подарит зрителям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до торжественной патетики.

Программа вечера

В программе концерта:

  • А. Пахмутова — «Нежность» из к/ф «Три тополя на Плющихе», сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова
  • А. Зацепин — «Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова», сл. Л. Дербенева
  • Г. Арлен — «Over the Rainbow» из к/ф «Волшебник страны Оз»
  • Г. Манчини — «Friend like me» из м/ф «Алладин»
  • А. Мансанеро — «It's impossible» («Somos Novios») из к/ф «Somos Novios»
  • Б. Кампферт — «Strangers in the Night»
  • Н. Рота — «Parla piu piano» из к/ф «Крёстный отец»
  • Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • А. Дворжак — Ария Русалки (звучит в к/ф «Двухсотлетний человек»)
  • Э. Ллойд Уэббер — «Memory» из мюзикла «Кошки»
  • Э. Ллойд Уэббер — «All I ask of you» из мюзикла «Призрак оперы»
  • Д. Гаррет — «Io ti penso amore» из к/ф «Паганини: Скрипач Дьявола»
  • Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя прекрасная леди»
  • Дж. Гершвин — «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
  • И. Дунаевский — «Заздравная» из к/ф «Весна»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт будут исполнять:

  • Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Андрей Дудин (тенор) — солист оперного театра Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
  • Олеся Кравченко (орган)

Детали концерта

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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