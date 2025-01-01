Мировые хиты мюзиклов и кинофильмов с органом

Музыка великих фильмов в исполнении органа, сопрано и тенора
В этот вечер под сводами собора музыка из знаменитых фильмов зазвучит по-новому. Вдохновенное трио исполнителей подарит зрителям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до торжественной патетики.
Программа вечера
В программе концерта:
- А. Пахмутова — «Нежность» из к/ф «Три тополя на Плющихе», сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова
- А. Зацепин — «Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова», сл. Л. Дербенева
- Г. Арлен — «Over the Rainbow» из к/ф «Волшебник страны Оз»
- Г. Манчини — «Friend like me» из м/ф «Алладин»
- А. Мансанеро — «It's impossible» («Somos Novios») из к/ф «Somos Novios»
- Б. Кампферт — «Strangers in the Night»
- Н. Рота — «Parla piu piano» из к/ф «Крёстный отец»
- Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
- А. Дворжак — Ария Русалки (звучит в к/ф «Двухсотлетний человек»)
- Э. Ллойд Уэббер — «Memory» из мюзикла «Кошки»
- Э. Ллойд Уэббер — «All I ask of you» из мюзикла «Призрак оперы»
- Д. Гаррет — «Io ti penso amore» из к/ф «Паганини: Скрипач Дьявола»
- Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя прекрасная леди»
- Дж. Гершвин — «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
- И. Дунаевский — «Заздравная» из к/ф «Весна»
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Исполнители
Концерт будут исполнять:
- Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
- Андрей Дудин (тенор) — солист оперного театра Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
- Олеся Кравченко (орган)
Детали концерта
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).
Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!