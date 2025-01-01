Мировые хиты мюзиклов и кинофильмов с органом

Музыка великих фильмов в исполнении органа, сопрано и тенора

В этот вечер под сводами собора музыка из знаменитых фильмов зазвучит по-новому. Вдохновенное трио исполнителей подарит зрителям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до торжественной патетики.

Программа вечера

В программе концерта:

А. Пахмутова — «Нежность» из к/ф «Три тополя на Плющихе», сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова

— «Нежность» из к/ф «Три тополя на Плющихе», сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова А. Зацепин — «Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова», сл. Л. Дербенева

— «Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова», сл. Л. Дербенева Г. Арлен — «Over the Rainbow» из к/ф «Волшебник страны Оз»

— «Over the Rainbow» из к/ф «Волшебник страны Оз» Г. Манчини — «Friend like me» из м/ф «Алладин»

— «Friend like me» из м/ф «Алладин» А. Мансанеро — «It's impossible» («Somos Novios») из к/ф «Somos Novios»

— «It's impossible» («Somos Novios») из к/ф «Somos Novios» Б. Кампферт — «Strangers in the Night»

— «Strangers in the Night» Н. Рота — «Parla piu piano» из к/ф «Крёстный отец»

— «Parla piu piano» из к/ф «Крёстный отец» Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

— «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани» А. Дворжак — Ария Русалки (звучит в к/ф «Двухсотлетний человек»)

— Ария Русалки (звучит в к/ф «Двухсотлетний человек») Э. Ллойд Уэббер — «Memory» из мюзикла «Кошки»

— «Memory» из мюзикла «Кошки» Э. Ллойд Уэббер — «All I ask of you» из мюзикла «Призрак оперы»

— «All I ask of you» из мюзикла «Призрак оперы» Д. Гаррет — «Io ti penso amore» из к/ф «Паганини: Скрипач Дьявола»

— «Io ti penso amore» из к/ф «Паганини: Скрипач Дьявола» Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя прекрасная леди»

— «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя прекрасная леди» Дж. Гершвин — «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

— «Summertime» из оперы «Порги и Бесс» И. Дунаевский — «Заздравная» из к/ф «Весна»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт будут исполнять:

Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

(сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1» Андрей Дудин (тенор) — солист оперного театра Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

(тенор) — солист оперного театра Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Олеся Кравченко (орган)

Детали концерта

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!