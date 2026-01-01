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Мировые хиты! Лучшие песни кино на крыше Невского — квартет Анны Штейн. Ретро-вечеринка с фуршетом: концерт, викторина и призы!
Киноафиша Мировые хиты! Лучшие песни кино на крыше Невского — квартет Анны Штейн. Ретро-вечеринка с фуршетом: концерт, викторина и призы!

Мировые хиты! Лучшие песни кино на крыше Невского — квартет Анны Штейн. Ретро-вечеринка с фуршетом: концерт, викторина и призы!

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт саундтреков в музее Карла Буллы

Приглашаем вас на восхитительный концерт, в котором Квартет Анны Штейн исполнит лучшие инструменты и вокальные саундтреки из культовых фильмов. Публика сможет насладиться незабываемыми мелодиями на различных языках в авторском исполнении.

Программа концерта

В рамках концерта зрители услышат:

  • Давайте потанцуем (Дженнифер Лопес)
  • Завтрак у Тиффани
  • Девять с половиной недель
  • Моя большая греческая свадьба
  • Титаник
  • Тегеран-43
  • Шербургские зонтики
  • Мужчина и женщина (Un homme et une femme, Francis Lai)
  • Мэри Поппинс, до свидания
  • Музыка из кинофильма «Игрушка»
  • Известный хит из сериала «Бандитский Петербург»
  • И много других замечательных музыкальных произведений из великих киношедевров!

Все песни будут исполнены на языке оригинала. Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом (30 минут).

Угощение во время перерыва

В антракте гостей ожидает фуршет, на котором будут представлены красное и белое вино, чай из самовара с баранками, сладости и возможность пообщаться в уютной обстановке.

Квартет Анны Штейн

Квартет Анны Штейн, один из самых популярных музыкальных коллективов, исполняет душевные хиты в разных стилях: от джазовых стандартов до рок-н-ролла и французского шансона. Их репертуар богат и разнообразен, включает не только классические произведения, но и современные мелодии на нескольких языках.

Участники коллектива

  • Анна Штейн — вокал
  • Эдуард Литвинов — клавишные и вокал
  • Александр Швецов — гитара
  • Леонид Ханин — перкуссия

Интерактивное шоу от Музея ностальгии

Во время второго отделения на сцене пройдет небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии. Создатель музея Константин Кулаков проведет викторину и познакомит публику с экспонатами музейной коллекции, включая старинные фотоаппараты. Звучание шеллаковых пластинок и концертная программа на основе лучших музыкальных шедевров синематорграфа создадут уникальную атмосферу.

Место проведения концерта

Концерт состоится в уютном Музее исторической фотографии Карла Буллы, расположенном на Невском проспекте, 54. Это уникальное заведение, открывшееся в 1850-х годах, продолжает свою деятельность и сегодня, сохраняя историческое наследие.

Обратите внимание

Рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться общением и не опоздать на событие. Тур по музею запланирован на Прелюдию перед концертом, а в стоимость билета уже включены экскурсия по коллекции, знакомство с техникой старинной фотопечати и угощения.

Добро пожаловать за полчаса до начала!

Купить билет на концерт Мировые хиты! Лучшие песни кино на крыше Невского — квартет Анны Штейн. Ретро-вечеринка с фуршетом: концерт, викторина и призы!

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Ноябрь
12 сентября суббота
19:00
Музей-салон Карла Буллы Санкт-Петербург, Невский просп., 54, 4 этаж
от 1520 ₽
14 ноября суббота
19:00
Музей-салон Карла Буллы Санкт-Петербург, Невский просп., 54, 4 этаж
от 1520 ₽

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