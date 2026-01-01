Мировые хиты! Лучшие песни кино на крыше Невского — квартет Анны Штейн. Ретро-вечеринка с фуршетом: концерт, викторина и призы!

Концерт саундтреков в музее Карла Буллы

Приглашаем вас на восхитительный концерт, в котором Квартет Анны Штейн исполнит лучшие инструменты и вокальные саундтреки из культовых фильмов. Публика сможет насладиться незабываемыми мелодиями на различных языках в авторском исполнении.

Программа концерта

В рамках концерта зрители услышат:

Давайте потанцуем (Дженнифер Лопес)

Завтрак у Тиффани

Девять с половиной недель

Моя большая греческая свадьба

Титаник

Тегеран-43

Шербургские зонтики

Мужчина и женщина (Un homme et une femme, Francis Lai)

Мэри Поппинс, до свидания

Музыка из кинофильма «Игрушка»

Известный хит из сериала «Бандитский Петербург»

И много других замечательных музыкальных произведений из великих киношедевров!

Все песни будут исполнены на языке оригинала. Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом (30 минут).

Угощение во время перерыва

В антракте гостей ожидает фуршет, на котором будут представлены красное и белое вино, чай из самовара с баранками, сладости и возможность пообщаться в уютной обстановке.

Квартет Анны Штейн

Квартет Анны Штейн, один из самых популярных музыкальных коллективов, исполняет душевные хиты в разных стилях: от джазовых стандартов до рок-н-ролла и французского шансона. Их репертуар богат и разнообразен, включает не только классические произведения, но и современные мелодии на нескольких языках.

Участники коллектива

Анна Штейн — вокал

Эдуард Литвинов — клавишные и вокал

Александр Швецов — гитара

Леонид Ханин — перкуссия

Интерактивное шоу от Музея ностальгии

Во время второго отделения на сцене пройдет небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии. Создатель музея Константин Кулаков проведет викторину и познакомит публику с экспонатами музейной коллекции, включая старинные фотоаппараты. Звучание шеллаковых пластинок и концертная программа на основе лучших музыкальных шедевров синематорграфа создадут уникальную атмосферу.

Место проведения концерта

Концерт состоится в уютном Музее исторической фотографии Карла Буллы, расположенном на Невском проспекте, 54. Это уникальное заведение, открывшееся в 1850-х годах, продолжает свою деятельность и сегодня, сохраняя историческое наследие.

Обратите внимание

Рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться общением и не опоздать на событие. Тур по музею запланирован на Прелюдию перед концертом, а в стоимость билета уже включены экскурсия по коллекции, знакомство с техникой старинной фотопечати и угощения.

Добро пожаловать за полчаса до начала!