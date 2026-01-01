Мировые хиты! Лучшие песни кино на крыше Невского — квартет Анны Штейн. Ретро-вечеринка с фуршетом: концерт, викторина и призы!

Приглашаем вас на восхитительный концерт, в котором Квартет Анны Штейн исполнит лучшие инструменты и вокальные саундтреки из культовых фильмов. Публика сможет насладиться незабываемыми мелодиями на различных языках в авторском исполнении.
В рамках концерта зрители услышат:
Все песни будут исполнены на языке оригинала. Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом (30 минут).
В антракте гостей ожидает фуршет, на котором будут представлены красное и белое вино, чай из самовара с баранками, сладости и возможность пообщаться в уютной обстановке.
Квартет Анны Штейн, один из самых популярных музыкальных коллективов, исполняет душевные хиты в разных стилях: от джазовых стандартов до рок-н-ролла и французского шансона. Их репертуар богат и разнообразен, включает не только классические произведения, но и современные мелодии на нескольких языках.
Во время второго отделения на сцене пройдет небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии. Создатель музея Константин Кулаков проведет викторину и познакомит публику с экспонатами музейной коллекции, включая старинные фотоаппараты. Звучание шеллаковых пластинок и концертная программа на основе лучших музыкальных шедевров синематорграфа создадут уникальную атмосферу.
Концерт состоится в уютном Музее исторической фотографии Карла Буллы, расположенном на Невском проспекте, 54. Это уникальное заведение, открывшееся в 1850-х годах, продолжает свою деятельность и сегодня, сохраняя историческое наследие.
Рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться общением и не опоздать на событие. Тур по музею запланирован на Прелюдию перед концертом, а в стоимость билета уже включены экскурсия по коллекции, знакомство с техникой старинной фотопечати и угощения.
Добро пожаловать за полчаса до начала!