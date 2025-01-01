Меню
Мировые хиты классики в сиянии тысячи свечей
Мировые хиты классики в сиянии тысячи свечей

Мировые хиты классики в сиянии тысячи свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебный вечер классической музыки

Вечером зал превратится в магическое пространство, наполненное звуками великих произведений. Всех любителей классической музыки ждет уникальное событие — впечатляющее представление в волшебной атмосфере, озарённой светом тысячи свечей.

Шедевры мировой классики

В программе вечера — шедевры мировой классики. Вы сможете насладиться лирикой Чайковского, страстью Карла Орфа, глубиной Моцарта и торжеством Бетховена. Эти произведения завораживают, погружая зрителей в мир музыки.

Неиссякаемая энергия живого исполнения

Именно живая музыка, исполняемая артистами, придаёт мероприятию особую энергетику. Каждое произведение будет наполнено чувством и эмоциональным откликом. Приготовьтесь к незабываемым моментам и погружению в искусство.

Уникальная атмосфера

Феерия света и звука создаст неповторимую атмосферу, которая сделает этот вечер незабываемым. Подобные мероприятия становятся настоящими праздниками для ценителей музыки и искусства.

Не упустите возможность насладиться этим волшебным вечером и погрузиться в прекрасный мир классической музыки!

Расписание

В других городах

Пермь, 9 декабря
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
19:00 от 1200 ₽
Самара, 10 декабря
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1200 ₽

