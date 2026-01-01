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Мировые хиты кинематографа. Вечер при свечах
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Киноафиша Мировые хиты кинематографа. Вечер при свечах

Мировые хиты кинематографа. Вечер при свечах

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка великих фильмов в старинной усадьбе

В этот вечер музыка из великих фильмов оживёт в уникальных интерьерах старинной усадьбы. Вдохновенный дуэт подарит слушателям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до южной страсти.

В программе — нежная и мечтательная «Moon River» из легендарного «Завтрака у Тиффани», любимые ностальгические песни из советского кинематографа, а также великолепное танго Карлоса Гарделя, которое увековечил герой Аль Пачино.

Программа концерта

  • Жозеф Косма (1905–1969)
  • «Осенние листья» (из к/ф «Врата ночи»)
  • Карлос Гардель (1890–1935)
  • Танго Por una cabeza (из к/ф «Запах женщины»)
  • Генри Манчини (1924–1994)
  • Moon River (из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
  • Фредерик Лоу (1901–1988)
  • «Я танцевать хочу» (из к/ф «Моя прекрасная леди»)
  • Нино Рота (1911–1979)
  • Parla piu piano (из к/ф «Крёстный отец»)
  • Консуэло Веласкес (1916–2005)
  • Besame mucho
  • Нино Рота (1911–1979)
  • Сюита из музыки к к/ф «Ромео и Джульетта»
  • Исаак Дунаевский (1900–1955)
  • «Спи, мой мальчик» (из к/ф «Цирк»)
  • Микаэл Таривердиев (1931–1996)
  • «Встреча в кафе» из музыки к к/ф «Семнадцать мгновений весны»
  • Исаак Дунаевский (1900–1955)
  • «Дорогие мои москвичи» (из к/ф «Покровские ворота»)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Солистка проекта Operawave
  • Евгения Красилова (сопрано)
  • Ольга Воробьёва (фортепиано)

Продолжительность

Концерт продлится 60 минут (без антракта).

Место проведения

Музей-заповедник «Коломенское». Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.

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Сентябрь
6 сентября воскресенье
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

Фотографии

Мировые хиты кинематографа. Вечер при свечах Мировые хиты кинематографа. Вечер при свечах

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