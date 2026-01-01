Мировые хиты кинематографа. Вечер при свечах

Музыка великих фильмов в старинной усадьбе
В этот вечер музыка из великих фильмов оживёт в уникальных интерьерах старинной усадьбы. Вдохновенный дуэт подарит слушателям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до южной страсти.
В программе — нежная и мечтательная «Moon River» из легендарного «Завтрака у Тиффани», любимые ностальгические песни из советского кинематографа, а также великолепное танго Карлоса Гарделя, которое увековечил герой Аль Пачино.
Программа концерта
- Жозеф Косма (1905–1969)
- «Осенние листья» (из к/ф «Врата ночи»)
- Карлос Гардель (1890–1935)
- Танго Por una cabeza (из к/ф «Запах женщины»)
- Генри Манчини (1924–1994)
- Moon River (из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
- Фредерик Лоу (1901–1988)
- «Я танцевать хочу» (из к/ф «Моя прекрасная леди»)
- Нино Рота (1911–1979)
- Parla piu piano (из к/ф «Крёстный отец»)
- Консуэло Веласкес (1916–2005)
- Besame mucho
- Нино Рота (1911–1979)
- Сюита из музыки к к/ф «Ромео и Джульетта»
- Исаак Дунаевский (1900–1955)
- «Спи, мой мальчик» (из к/ф «Цирк»)
- Микаэл Таривердиев (1931–1996)
- «Встреча в кафе» из музыки к к/ф «Семнадцать мгновений весны»
- Исаак Дунаевский (1900–1955)
- «Дорогие мои москвичи» (из к/ф «Покровские ворота»)
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Исполнители
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
- Солистка проекта Operawave
- Евгения Красилова (сопрано)
- Ольга Воробьёва (фортепиано)
Продолжительность
Концерт продлится 60 минут (без антракта).
Место проведения
Музей-заповедник «Коломенское». Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.