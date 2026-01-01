Мировые хиты кинематографа. Вечер при свечах

Музыка великих фильмов в старинной усадьбе

В этот вечер музыка из великих фильмов оживёт в уникальных интерьерах старинной усадьбы. Вдохновенный дуэт подарит слушателям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до южной страсти.

В программе — нежная и мечтательная «Moon River» из легендарного «Завтрака у Тиффани», любимые ностальгические песни из советского кинематографа, а также великолепное танго Карлоса Гарделя, которое увековечил герой Аль Пачино.

Программа концерта

Жозеф Косма (1905–1969)

«Осенние листья» (из к/ф «Врата ночи»)

Карлос Гардель (1890–1935)

Танго Por una cabeza (из к/ф «Запах женщины»)

Генри Манчини (1924–1994)

Moon River (из к/ф «Завтрак у Тиффани»)

Фредерик Лоу (1901–1988)

«Я танцевать хочу» (из к/ф «Моя прекрасная леди»)

Нино Рота (1911–1979)

Parla piu piano (из к/ф «Крёстный отец»)

Консуэло Веласкес (1916–2005)

Besame mucho

Нино Рота (1911–1979)

Сюита из музыки к к/ф «Ромео и Джульетта»

Исаак Дунаевский (1900–1955)

«Спи, мой мальчик» (из к/ф «Цирк»)

Микаэл Таривердиев (1931–1996)

«Встреча в кафе» из музыки к к/ф «Семнадцать мгновений весны»

Исаак Дунаевский (1900–1955)

«Дорогие мои москвичи» (из к/ф «Покровские ворота»)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Солистка проекта Operawave

Евгения Красилова (сопрано)

Ольга Воробьёва (фортепиано)

Продолжительность

Концерт продлится 60 минут (без антракта).

Место проведения

Музей-заповедник «Коломенское». Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.