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Мировые хиты кинематографа с органом
Билеты от 800₽
Киноафиша Мировые хиты кинематографа с органом

Мировые хиты кинематографа с органом

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Музыка из кино на органе

В этот вечер музыка из великих фильмов обретёт новое живое звучание в исполнении органа, сопрано и тенора. Вдохновенное трио подарит слушателям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до торжественной патетики.

Программа концерта

В программе звучат:

  • Х. Циммер — саундтрек из к/ф «Интерстеллар»
  • Н. Бродский — «Be my love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
  • Ж. Косма — «Осенние листья» из к/ф «Осенние листья»
  • Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя прекрасная леди»
  • К. Веласкес — «Besame mucho»
  • A. Лара — «Гранада»
  • Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • И. Дунаевский — «Заздравная» из к/ф «Весна»
  • И. Дунаевский — «Спи, мой мальчик» (колыбельная из к/ф «Цирк»)
  • И. Дунаевский — «Весна идёт» из к/ф «Весна идёт»
  • И. Дунаевский — «Дорогие мои москвичи» из к/ф «Покровские ворота»
  • A. Петров — увертюра из к/ф «Укрощение огня»
  • Ф. Сартори — «Con te partirò»
  • К. Гардель — «Por Una Cabeza» из к/ф «Запах женщины»
  • Х. Циммер, А. Бочелли — «Nelle tue mani» из к/ф «Гладиатор»
  • Н. Рота — «Parla più piano» из к/ф «Крестный отец»
  • М. Таривердиев — «Не исчезай» из к/ф «Ольга Сергеевна»
  • Г. Гладков — песня Остапа из к/ф «12 стульев»

Обратите внимание, что программа может меняться.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1» — Евгения Красилова (сопрано)
  • Финалист телепроекта «Большая опера» на канале Культура — Олег Полпудин (тенор)
  • Юлия Иконникова (орган)

Продолжительность и парковка

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

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Сентябрь
6 сентября воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
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