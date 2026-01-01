Мировые хиты кинематографа с органом

Музыка из кино на органе

В этот вечер музыка из великих фильмов обретёт новое живое звучание в исполнении органа, сопрано и тенора. Вдохновенное трио подарит слушателям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до торжественной патетики.

Программа концерта

В программе звучат:

Х. Циммер — саундтрек из к/ф «Интерстеллар»

Н. Бродский — «Be my love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»

Ж. Косма — «Осенние листья» из к/ф «Осенние листья»

Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя прекрасная леди»

К. Веласкес — «Besame mucho»

A. Лара — «Гранада»

Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

И. Дунаевский — «Заздравная» из к/ф «Весна»

И. Дунаевский — «Спи, мой мальчик» (колыбельная из к/ф «Цирк»)

И. Дунаевский — «Весна идёт» из к/ф «Весна идёт»

И. Дунаевский — «Дорогие мои москвичи» из к/ф «Покровские ворота»

A. Петров — увертюра из к/ф «Укрощение огня»

Ф. Сартори — «Con te partirò»

К. Гардель — «Por Una Cabeza» из к/ф «Запах женщины»

Х. Циммер, А. Бочелли — «Nelle tue mani» из к/ф «Гладиатор»

Н. Рота — «Parla più piano» из к/ф «Крестный отец»

М. Таривердиев — «Не исчезай» из к/ф «Ольга Сергеевна»

Г. Гладков — песня Остапа из к/ф «12 стульев»

Обратите внимание, что программа может меняться.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1» — Евгения Красилова (сопрано)

Финалист телепроекта «Большая опера» на канале Культура — Олег Полпудин (тенор)

Юлия Иконникова (орган)

Продолжительность и парковка

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!