Мировые хиты кинематографа с органом

Музыка из кино на органе
В этот вечер музыка из великих фильмов обретёт новое живое звучание в исполнении органа, сопрано и тенора. Вдохновенное трио подарит слушателям волнующую палитру эмоций — от тонкой лирики до торжественной патетики.
Программа концерта
В программе звучат:
- Х. Циммер — саундтрек из к/ф «Интерстеллар»
- Н. Бродский — «Be my love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
- Ж. Косма — «Осенние листья» из к/ф «Осенние листья»
- Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя прекрасная леди»
- К. Веласкес — «Besame mucho»
- A. Лара — «Гранада»
- Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
- И. Дунаевский — «Заздравная» из к/ф «Весна»
- И. Дунаевский — «Спи, мой мальчик» (колыбельная из к/ф «Цирк»)
- И. Дунаевский — «Весна идёт» из к/ф «Весна идёт»
- И. Дунаевский — «Дорогие мои москвичи» из к/ф «Покровские ворота»
- A. Петров — увертюра из к/ф «Укрощение огня»
- Ф. Сартори — «Con te partirò»
- К. Гардель — «Por Una Cabeza» из к/ф «Запах женщины»
- Х. Циммер, А. Бочелли — «Nelle tue mani» из к/ф «Гладиатор»
- Н. Рота — «Parla più piano» из к/ф «Крестный отец»
- М. Таривердиев — «Не исчезай» из к/ф «Ольга Сергеевна»
- Г. Гладков — песня Остапа из к/ф «12 стульев»
Обратите внимание, что программа может меняться.
Исполнители
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
- Заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1» — Евгения Красилова (сопрано)
- Финалист телепроекта «Большая опера» на канале Культура — Олег Полпудин (тенор)
- Юлия Иконникова (орган)
Продолжительность и парковка
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!