Музыка под светом свечей

В Екатеринбургском Дворце культуры железнодорожников пройдет уникальный концерт с участием живого оркестра MUSE. В программе прозвучат произведения Вивальди и Бетховена, а также популярные хиты Адель и The Beatles. Особое звучание музыке придаст атмосфера, созданная тысячами свечей.

Что вас ждет на концерте?

Это не просто музыкальное событие — это живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Публика отмечает, что этот опыт невозможно забыть.

Репертуар

Вивальди

Бетховен

Адель

The Beatles

В сиянии свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением.

Почему стоит посетить?

Виртуозный оркестр, завораживающий своим мастерством.

Филигранно подобранный репертуар, сочетающий классику и мировые хиты.

Зал наполнен теплотой и уютом благодаря тысячам свечей.

Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура.

Внимание: билеты разлетаются очень быстро! Успейте забронировать хорошие места!