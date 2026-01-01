Оповещения от Киноафиши
Мировые хиты
Мировые хиты

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка под светом свечей

В Екатеринбургском Дворце культуры железнодорожников пройдет уникальный концерт с участием живого оркестра MUSE. В программе прозвучат произведения Вивальди и Бетховена, а также популярные хиты Адель и The Beatles. Особое звучание музыке придаст атмосфера, созданная тысячами свечей.

Что вас ждет на концерте?

Это не просто музыкальное событие — это живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Публика отмечает, что этот опыт невозможно забыть.

Репертуар

  • Вивальди
  • Бетховен
  • Адель
  • The Beatles

В сиянии свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением.

Почему стоит посетить?

  • Виртуозный оркестр, завораживающий своим мастерством.
  • Филигранно подобранный репертуар, сочетающий классику и мировые хиты.
  • Зал наполнен теплотой и уютом благодаря тысячам свечей.
  • Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура.

Внимание: билеты разлетаются очень быстро! Успейте забронировать хорошие места!

Купить билет на концерт Мировые хиты

Май
11 мая понедельник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1500 ₽

