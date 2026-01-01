Мировая классика при свечах с органом
Билеты от 800₽
6+
О концерте

Классика в старинном соборе

Приглашаем вас провести вечер в старинном соборе среди мерцания свечей. Камерная музыка предстанет во всем многообразии стилей и настроений. В этом концерте вы встретите барочную строгость И. С. Баха, лирическую чистоту Ф. Шуберта, тонкую эмоциональность П. И. Чайковского, а также изящество К. Сен-Санса, М. Равеля и К. Дебюсси.

Необычное сочетание глубоких органных регистров, теплого окраса фортепиано и живого голоса скрипки подарит вам возможность услышать знакомые и любимые произведения по-новому. Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой, которая окружает шедевры мировой классики.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Ария
  • Ф. Шуберт. Аве Мария
  • И. С. Бах. Симфония из кантаты №156 (исполняется на духовом органе)
  • П. И. Чайковский. Утренняя молитва
  • П. И. Чайковский. Пьеса из цикла «Времена года»
  • Ж. Бизе. Антракт из оперы «Кармен»
  • К. Сен-Санс. Лебедь
  • К. Сен-Санс. Аквариум
  • М. Равель. Павана
  • К. Дебюсси. Лунный свет
  • Ф. Куперен. Benedictus
  • И. Бенда. Граве из Концерта соль мажор
  • И. С. Бах. Фантазия соль минор
  • Г. Ф. Гендель. Сарабанда

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Иван Соколов (рояль)
  • Игорь Гольденберг (орган)
  • Павел Солдатиков (скрипка)

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Май
3 мая воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
25 марта в 21:30 Standup Café
от 550 ₽
Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема
6+
Джаз
Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема
1 июля в 19:00 Дом музыки
от 1290 ₽
Fun mode & Чёрные часы
16+
Рок
Fun mode & Чёрные часы
4 апреля в 19:00 Mezzo Forte Club
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
