Мировая классика при свечах с органом

Классика в старинном соборе

Приглашаем вас провести вечер в старинном соборе среди мерцания свечей. Камерная музыка предстанет во всем многообразии стилей и настроений. В этом концерте вы встретите барочную строгость И. С. Баха, лирическую чистоту Ф. Шуберта, тонкую эмоциональность П. И. Чайковского, а также изящество К. Сен-Санса, М. Равеля и К. Дебюсси.

Необычное сочетание глубоких органных регистров, теплого окраса фортепиано и живого голоса скрипки подарит вам возможность услышать знакомые и любимые произведения по-новому. Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой, которая окружает шедевры мировой классики.

Программа концерта

И. С. Бах. Ария

Ф. Шуберт. Аве Мария

И. С. Бах. Симфония из кантаты №156 (исполняется на духовом органе)

П. И. Чайковский. Утренняя молитва

П. И. Чайковский. Пьеса из цикла «Времена года»

Ж. Бизе. Антракт из оперы «Кармен»

К. Сен-Санс. Лебедь

К. Сен-Санс. Аквариум

М. Равель. Павана

К. Дебюсси. Лунный свет

Ф. Куперен. Benedictus

И. Бенда. Граве из Концерта соль мажор

И. С. Бах. Фантазия соль минор

Г. Ф. Гендель. Сарабанда

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Иван Соколов (рояль)

Игорь Гольденберг (орган)

Павел Солдатиков (скрипка)

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.