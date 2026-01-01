Мировая классика при свечах с органом

Приглашаем вас провести вечер в старинном соборе среди мерцания свечей. Камерная музыка предстанет во всем многообразии стилей и настроений. В этом концерте вы встретите барочную строгость И. С. Баха, лирическую чистоту Ф. Шуберта, тонкую эмоциональность П. И. Чайковского, а также изящество К. Сен-Санса, М. Равеля и К. Дебюсси.
Необычное сочетание глубоких органных регистров, теплого окраса фортепиано и живого голоса скрипки подарит вам возможность услышать знакомые и любимые произведения по-новому. Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой, которая окружает шедевры мировой классики.
Исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.