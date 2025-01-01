Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мировая классика при свечах с органом
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мировая классика при свечах с органом

Мировая классика при свечах с органом

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шедевры западноевропейской музыки в англиканском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, где под высокими сводами англиканского собора прозвучат шедевры мировой классики. Вы сможете насладиться произведениями великих композиторов – от Иоганна Себастьяна Баха до Петра Ильича Чайковского.

Программа вечера

Уникальный ансамбль, состоящий из органа, фортепиано, скрипки и контрабаса, предложит свое прочтение известных музыкальных произведений. В программе:

  • И. С. Бах – Ария
  • Ф. Шуберт – Аве Мария
  • Г. Ф. Гендель – Сарабанда
  • Ф. Мендельсон – Соната B-dur
  • П. И. Чайковский – Утренняя молитва
  • П. И. Чайковский – Времена года
  • С. Франк – Пастораль
  • Ж. Бизе – Темы из оперы «Кармен»
  • К. Сен-Санс – Лебедь
  • М. Равель – Концертные вариации
  • К. Дебюсси – Павана
  • Й. Бенда – Лунный свет
  • Р. Шуман – Граве
  • Р. Вагнер – Грезы
  • Р. Вагнер – Свадебное шествие из оперы «Лоэнгрин»
  • Р. Вагнер – Полёт валькирий из оперы «Валькирия»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт проведут лауреаты международных конкурсов:

  • Тимофей Иванов (рояль)
  • Глеб Демин (контрабас)
  • Юлия Иконникова (орган)
  • Павел Солдатиков (скрипка)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Просим обратить внимание, что парковка на территории собора запрещена. Пройдите этот вечер в уникальной атмосфере, окружённой шедеврами мировой классики!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
28 августа в 21:00 Джон Донн
от 1090 ₽
Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
1 августа в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Музыкальное лото. Вечные хиты
18+
Вечеринка
Музыкальное лото. Вечные хиты
8 августа в 20:00 Macho
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше