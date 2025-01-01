Мировая классика при свечах с органом

Шедевры западноевропейской музыки в англиканском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, где под высокими сводами англиканского собора прозвучат шедевры мировой классики. Вы сможете насладиться произведениями великих композиторов – от Иоганна Себастьяна Баха до Петра Ильича Чайковского.

Программа вечера

Уникальный ансамбль, состоящий из органа, фортепиано, скрипки и контрабаса, предложит свое прочтение известных музыкальных произведений. В программе:

И. С. Бах – Ария

Ф. Шуберт – Аве Мария

Г. Ф. Гендель – Сарабанда

Ф. Мендельсон – Соната B-dur

П. И. Чайковский – Утренняя молитва

П. И. Чайковский – Времена года

С. Франк – Пастораль

Ж. Бизе – Темы из оперы «Кармен»

К. Сен-Санс – Лебедь

М. Равель – Концертные вариации

К. Дебюсси – Павана

Й. Бенда – Лунный свет

Р. Шуман – Граве

Р. Вагнер – Грезы

Р. Вагнер – Свадебное шествие из оперы «Лоэнгрин»

Р. Вагнер – Полёт валькирий из оперы «Валькирия»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт проведут лауреаты международных конкурсов:

Тимофей Иванов (рояль)

Глеб Демин (контрабас)

Юлия Иконникова (орган)

Павел Солдатиков (скрипка)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Просим обратить внимание, что парковка на территории собора запрещена. Пройдите этот вечер в уникальной атмосфере, окружённой шедеврами мировой классики!