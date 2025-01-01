Мировая классика при свечах с органом

Приглашаем вас на уникальный концерт, где под высокими сводами англиканского собора прозвучат шедевры мировой классики. Вы сможете насладиться произведениями великих композиторов – от Иоганна Себастьяна Баха до Петра Ильича Чайковского.
Уникальный ансамбль, состоящий из органа, фортепиано, скрипки и контрабаса, предложит свое прочтение известных музыкальных произведений. В программе:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт проведут лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Просим обратить внимание, что парковка на территории собора запрещена. Пройдите этот вечер в уникальной атмосфере, окружённой шедеврами мировой классики!