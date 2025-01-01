Мирослава и Злата Быковы

Сольный концерт Мирославы и Златы Быковых

Приглашаем вас окунуться в мир ярких эмоций и волшебства на сольный концерт молодых звёзд «Мирославы и Златы Быковых». Эти певицы, блогеры и артисты уже покорили сердца тысяч слушателей. Их суммарная аудитория превышает 20 миллионов подписчиков, а сами они являются амбассадорами популярной социальной сети Likee и лауреатами музыкальных премий.

Творческий путь и выступления

Мирослава и Злата выступали на многих знаменитых фестивалях, таких как: «VK Fest», «Звезды Хайпа», «Движа Фест», «Snow Party», «СуперЛайкШоу», «Вельвет Фест» и «Likee Party Tour».

Хиты вечера

На концерте сестры исполнят свои самые популярные хиты, среди которых:

«Та самая девчонка»

«Остановите»

«Tralalelo Tralala»

«Карамелька»

«Не принцесса»

Эти треки полюбились аудитории и создадут особую атмосферу вечера.

Эксклюзивная встреча с артистами

Для наших потрясающих зрителей, которые дарят нам незабываемые эмоции, Мирослава и Злата проведут эксклюзивную встречу “meet & greet”. На этой встрече у вас будет возможность пообщаться с артистами, получить автографы и сделать памятные фотографии.

Как принять участие

Вас ждёт атмосфера дружбы, веселья и приятных сюрпризов от Мирославы и Златы! Место встречи: фойе концертного зала, прямо после окончания выступления. Успейте приобрести билеты на “meet & greet”, так как их количество ограничено!

Важно! Билет на встречу “meet & greet” не является входным билетом на концерт.

Готовы к увлекательному музыкальному туру? Присоединяйтесь к нам!