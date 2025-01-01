Меню
Мирослава и Злата Быковы
Билеты от 2500₽
Мирослава и Злата Быковы

Мирослава и Злата Быковы

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Сольный концерт Мирославы и Златы Быковых

Приглашаем вас окунуться в мир ярких эмоций и волшебства на сольный концерт молодых звёзд «Мирославы и Златы Быковых». Эти певицы, блогеры и артисты уже покорили сердца тысяч слушателей. Их суммарная аудитория превышает 20 миллионов подписчиков, а сами они являются амбассадорами популярной социальной сети Likee и лауреатами музыкальных премий.

Творческий путь и выступления

Мирослава и Злата выступали на многих знаменитых фестивалях, таких как: «VK Fest», «Звезды Хайпа», «Движа Фест», «Snow Party», «СуперЛайкШоу», «Вельвет Фест» и «Likee Party Tour».

Хиты вечера

На концерте сестры исполнят свои самые популярные хиты, среди которых:

  • «Та самая девчонка»
  • «Остановите»
  • «Tralalelo Tralala»
  • «Карамелька»
  • «Не принцесса»

Эти треки полюбились аудитории и создадут особую атмосферу вечера.

Эксклюзивная встреча с артистами

Для наших потрясающих зрителей, которые дарят нам незабываемые эмоции, Мирослава и Злата проведут эксклюзивную встречу “meet & greet”. На этой встрече у вас будет возможность пообщаться с артистами, получить автографы и сделать памятные фотографии.

Как принять участие

Вас ждёт атмосфера дружбы, веселья и приятных сюрпризов от Мирославы и Златы! Место встречи: фойе концертного зала, прямо после окончания выступления. Успейте приобрести билеты на “meet & greet”, так как их количество ограничено!

Важно! Билет на встречу “meet & greet” не является входным билетом на концерт.

Готовы к увлекательному музыкальному туру? Присоединяйтесь к нам!

Купить билет на концерт Мирослава и Злата Быковы

Февраль
1 февраля воскресенье
17:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 2500 ₽
В других городах
Февраль
8 февраля воскресенье
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 2000 ₽
11 февраля среда
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 1500 ₽
16 февраля понедельник
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 1500 ₽
17 февраля вторник
19:00
Челябинская детская филармония Челябинск, Солнечная, 5
от 1500 ₽

Фотографии

Мирослава и Злата Быковы Мирослава и Злата Быковы

