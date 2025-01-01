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Миронов
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Спектакль Миронов

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый спектакль в НЭТ. Андрей Миронов. За пределами успеха

«Андрей Миронова любили миллионы зрителей, но никто не видел, какая цена стояла за его успехом. Он родился на сцене и умер на сцене. Пока имя звучит, человек жив!»

О спектакле

Новый экспериментальный театр представляет спектакль, посвященный жизни и творчеству выдающегося актера Андрея Миронова. Это уникальное театральное произведение погружает зрителя в мир, где искусство и реальность переплетаются, позволяя увидеть как светлые, так и темные стороны славы.

Интересные факты

  • Андрей Миронов — один из самых любимых актеров советского и российского театра и кино, прославившийся своими ролями в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука» и «12 стульев».
  • Его талант был отмечен множеством наград, но актер также сталкивался с тяжелыми испытаниями в личной жизни, что делает его путь особенно драматичным.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как интерес к спектаклю велик!

Режиссер
Алексей Жидков
В ролях
Алексей Жидков
Анастасия Жидкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 28 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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