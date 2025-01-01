Спектакль Миронов

«Андрей Миронова любили миллионы зрителей, но никто не видел, какая цена стояла за его успехом. Он родился на сцене и умер на сцене. Пока имя звучит, человек жив!»
Новый экспериментальный театр представляет спектакль, посвященный жизни и творчеству выдающегося актера Андрея Миронова. Это уникальное театральное произведение погружает зрителя в мир, где искусство и реальность переплетаются, позволяя увидеть как светлые, так и темные стороны славы.
Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как интерес к спектаклю велик!