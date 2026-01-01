Рок-концерт «Мирное небо» в Новом экспериментальном театре

В Новом экспериментальном театре пройдет уникальный рок-концерт «Мирное небо». Это не будет митинг или громкое шоу — это доверительный разговор, который создает пространство для эмоций и поддержки.

В программе концерта прозвучат подлинные письма и сообщения с передовой специальной военной операции. Каждый зритель получит возможность оставить несколько слов тем, кто находится вдали от дома. Волонтеры передадут эти письма адресатам, создавая живую связь между близкими.

Музыкальная часть концерта обещает быть насыщенной. Зрители услышат старые песни о главном в новых аранжировках — в стилях рок, фолк-рок и пост-рок. Эти композиции, обретя свежее дыхание, создадут новую связь со слушателем.

Этот вечер посвящается тем, кто воюет, кто ждет и кто помнит.