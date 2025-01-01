Меню
Миражи
Киноафиша Миражи

Спектакль Миражи

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Анны Сливко «Тим»: По ту сторону реальности

Город, который кажется заброшенным, полон военных зданий и старых детских площадок. Это «город-призрак», отражающий реалии жизни его обитателей. В этом пустынном пространстве, среди миражей, Алекс встречает незнакомца. Кто он? Посторонний, враг или друг? И может ли этот загадочный персонаж помочь найти то, что она так давно ищет?

История о подростках и их мечтах

Спектакль рассказывает о молодежи, живущей в условиях «закрытого» города, где секреты и нереализованные мечты становятся частью повседневной жизни. В нем переплетаются планы побега и невозможность общаться со взрослыми, желание свободы и создание мира миражей. Это своего рода притча о том, как реальность и вымысел взаимодействуют, подчеркивающая важность единства и поддержки.

О создателях спектакля

Пьеса «Тим» написана Анной Сливко и создана в рамках экспериментального проекта для подростков «Подтекст: Юность» Московского академического театра им. Маяковского. Режиссером спектакля выступил Митя Калинкин, а художественное оформление разработала Маша Неязова (Ленинград).

Участники спектакля

На сцене зрителей ждут актерские работы Владислава Петрова в роли Кира и Надежды Атылиной в роли Алекс. Каждый из них привносит в спектакль свою уникальную интерпретацию, создавая захватывающую атмосферу и глубокую эмоциональную связь с аудиторией.

Не упустите возможность погрузиться в эту завораживающую историю о молодежи и их борьбе с реальностью. Спектакль обещает быть не только интересным, но и заставляющим задуматься о важности отношений и поиске своего места в мире.

Режиссер
Митя Калинкин
В ролях
Владислав Петров
Надежда Атылина

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Самара, 27 сентября
Театральное пространство «Дом» Самара, Подшипниковая, 15а
18:00 от 700 ₽
Самара, 28 сентября
Театральное пространство «Дом» Самара, Подшипниковая, 15а
18:00 от 700 ₽

Фотографии

Миражи Миражи Миражи Миражи Миражи

