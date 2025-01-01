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Мираж
Билеты от 2000₽
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Мираж

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

40 лет легенды: Концерт группы «Мираж»

26 апреля 2026 года в концертном зале «Измайлово» состоится уникальное событие — выступление легендарной советской и российской музыкальной группы «Мираж». В этом году коллектив отмечает свой 40-летний юбилей, и в программе обещаны все хиты, которые стали знаковыми для нескольких поколений слушателей.

Знакомые мелодии

На концерте прозвучат такие культовые композиции, как «Музыка нас связала», «Новый герой», «Наступает ночь», «Я жду тебя» и «Я больше не прошу». Группа «Мираж» — это настоящая икона стиля в отечественной поп-музыке, которая и по сей день продолжает восхищать поклонников.

Состав и история

Сегодня группа выступает в оригинальном составе, который сохранился с 80-х до 90-х годов. Гитарист Алексей Горбашов, стоявший у истоков создания коллектива, придаёт песням группы рокового драйва своими запоминающимися соло. Вокалистка Екатерина Болдышева, присоединившаяся в 1991 году, сделала «Мираж» настоящим живым коллективом. Её голос звучит на «классическом» третьем альбоме группы «Не в первый раз» и на сборниках «Grand Collection» и «The Best of Greatest Hits Live».

Молодая кровь

Клавишники Сергей Крылов и Дмитрий Савари также являются участниками легендарного состава. А барабанщица Елизавета Волкова, несмотря на свой юный возраст, успешно вписалась в команду и заряжает песни группы «Мираж» энергией и драйвом.

Верность традициям

Музыканты остаются верными своему кредо, всегда выступая перед публикой с живым звуком. Автором всех знаменитых хитов группы является композитор Андрей Литягин, который продолжает руководить этим ярким и вдохновляющим коллективом.

Не упустите шанс стать частью этого знаменательного события и насладиться живым исполнением любимых хитов группы «Мираж»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 апреля
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 2000 ₽

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