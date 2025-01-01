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Мираж
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Мираж

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: Группа "Мираж" в полном составе с концертом в Москве

Группа "Мираж" — икона стиля отечественной поп-музыки — вновь радует своих поклонников. Сегодня на сцене выступает оригинальный состав 80-90-х годов. Зрителей ждет незабываемое шоу, полное хитов и ярких эмоций.

История группы

Солисткой группы Екатерина Болдышева стала в 1991 году. С её приходом песни "Мираж" зазвучали на концертах вживую. Екатерина также приняла участие в записи третьего "классического" альбома группы под названием "Не в первый раз".

Легендарный гитарист Алексей Горбашов с 1988 года является неотъемлемой частью коллектива. Его яркие соло и запоминающаяся внешность стали "визитной карточкой" группы. Музыканты Сергей Крылов и Андрей Гришин также продолжают выступать с "Миражем" более 30 лет.

Награды и достижения

В 2007 году Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов были удостоены медалей и дипломов Профессионал России за приверженность живой работе и популяризацию отечественного творчества за рубежом. Музыканты продолжают следовать своему кредо и неизменно выступают живьём.

Творческая команда

Руководит коллективом Андрей Литягин, автор всех хитов группы. Его талант и креативный подход сделали "Мираж" одним из самых популярных музыкальных коллективов страны.

Не упустите возможность увидеть этот знаковый коллектив в действии! Группа "Мираж" готовит для вас незабываемое шоу, которое оставит яркие впечатления и воспоминания на долгое время.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 января
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:30 от 2000 ₽

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