Возвращение легенды: Группа "Мираж" в полном составе с концертом в Москве

Группа "Мираж" — икона стиля отечественной поп-музыки — вновь радует своих поклонников. Сегодня на сцене выступает оригинальный состав 80-90-х годов. Зрителей ждет незабываемое шоу, полное хитов и ярких эмоций.

История группы

Солисткой группы Екатерина Болдышева стала в 1991 году. С её приходом песни "Мираж" зазвучали на концертах вживую. Екатерина также приняла участие в записи третьего "классического" альбома группы под названием "Не в первый раз".

Легендарный гитарист Алексей Горбашов с 1988 года является неотъемлемой частью коллектива. Его яркие соло и запоминающаяся внешность стали "визитной карточкой" группы. Музыканты Сергей Крылов и Андрей Гришин также продолжают выступать с "Миражем" более 30 лет.

Награды и достижения

В 2007 году Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов были удостоены медалей и дипломов Профессионал России за приверженность живой работе и популяризацию отечественного творчества за рубежом. Музыканты продолжают следовать своему кредо и неизменно выступают живьём.

Творческая команда

Руководит коллективом Андрей Литягин, автор всех хитов группы. Его талант и креативный подход сделали "Мираж" одним из самых популярных музыкальных коллективов страны.

Не упустите возможность увидеть этот знаковый коллектив в действии! Группа "Мираж" готовит для вас незабываемое шоу, которое оставит яркие впечатления и воспоминания на долгое время.