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Miravi
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Miravi

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Влада Mirávi: Концерт в Red Arena

Влада Mirávi — певица с уникальным голосом и богатым наследием. Воспитанная в музыкальной семье, она бережно сохраняет традиции казачьих и народных песен, добавляя к ним современное звучание. Её творчество пронизано силой русского духа и вдохновлено старинными мотивами.

Особенности творчества
Авторские песни Влады Mirávi отражают глубокую связь с корнями и культурой предков. Её композиции — это соединение прошлого и настоящего, обогащенное мелодиями, которые пробуждают искренние эмоции и наполняют душу теплом.

О концерте
Концерт Влады в Red Arena станет незабываемым событием, где зрители смогут насладиться:

  • Проникновенным исполнением казачьих и народных песен.
  • Авторскими композициями, наполненными магией старины.
  • Энергией живого исполнения, создающей особую атмосферу единения с культурой.

Это будет вечер, который позволит каждому прикоснуться к истокам русской песни и открыть для себя её силу и красоту в новом прочтении!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 1 августа
Red Arena Сочи, пос. Эсто-Садок, Эстонская, 51
19:00 от 2000 ₽

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