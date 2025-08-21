Miravi с оркестром и хором. Большой летний концерт

Влада Mirávi: Большой летний концерт с оркестром и хором

Дата и время: 21 августа 2025, 19:30

Место: Зелёный театр ВДНХ (6+)

Этим летом только один вечер будет посвящён встрече с уникальным голосом Влады Mirávi. Впервые на сцене Зелёного театра ВДНХ певица выступит в сопровождении симфонического оркестра, хора и балетной труппы. Это событие обещает стать настоящим музыкальным откровением, где каждая песня открывает двери к внутреннему миру, воспоминаниям и эмоциям.

Музыка, которая касается души

На концерте прозвучат любимые хиты Влады, такие как «Воля», «Мир» и «Жду тебя», которые будут исполнены в новом симфоническом звучании. Оркестр, электронные фактуры и голоса хора создадут уникальную атмосферу, а изящные движения балерин добавят визуальную красоту каждому номеру. Также зрителей ждут премьеры новых песен, специально подготовленных для этого вечера.

Визуальная сценография

Для концерта создаётся продуманная визуальная сценография, которая подчеркнёт атмосферу вечера. Зелёный театр ВДНХ станет идеальным пространством для этого события: открытое небо, тёплый вечер и живой звук создадут неповторимую атмосферу, которая останется в памяти каждого зрителя.

О Владе Mirávi

Влада Mirávi — певица и автор, выросшая в многодетной музыкальной семье. Её голос сочетает в себе силу и нежность, а песни затрагивают важнейшие темы внутренней свободы, достоинства и любви. Слушатели отмечают, что «её песни исцеляют душу, помогая найти внутренний свет даже в трудный жизненный момент».

Не упустите уникальную возможность

21 августа — это единственный вечер, когда вы сможете стать частью этого волшебного события под открытым небом Москвы. Когда под малиновым закатом сольются голос Влады, дыхание оркестра и мощь хора, пространство, кажется, замрёт. Это будет вечер, который вы унесёте с собой — в теле, в памяти, в сердце.

Не пропустите! Один вечер. Один концерт. Одно состояние, которое останется внутри.