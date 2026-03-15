Мир закулисья
12+
Продолжительность 60 минут
О выставке

Экскурсия в волшебный мир закулисья

Театр драмы имени Горького в Краснодаре приглашает вас на уникальную экскурсию. В сопровождении артиста труппы вы сможете пройти по закулисным лабиринтам, взглянуть на зрительный зал со сцены и познакомиться с декорационным и постижерным цехами. Это событие станет настоящим открытием для всех, кто интересуется театром и его внутренней жизнью.

Театр – это не только блистательные актеры и захватывающие сюжеты, но и целая вселенная, живущая своей жизнью по ту сторону занавеса. На экскурсии «Волшебный мир закулисья» вы окунетесь в атмосферу творчества. Пройдите по таинственным коридорам, где царит особая магия театра.

Вдохните запах краски и старого дерева в декорационном цехе, рассмотрите тончайшие волоски париков в постижерном цехе и загляните в гримуборные артистов. Здесь оживают сказки, и театральная магия становится реальностью. Узнайте все секреты театрального закулисья и станьте частью этого увлекательного мира!

Март
15 марта воскресенье
13:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 1000 ₽

