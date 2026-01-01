Оповещения от Киноафиши
Мир турецких сериалов 2.0
Мир турецких сериалов 2.0

О концерте

Симфонически й концерт музыки из турецких сериалов

Творческая команда BN Team — это объединение молодых и энергичных музыкантов и артистов из столицы нашей республики. На этот раз они подготовили уникальный проект «Мир турецких сериалов 2.0», который непременно заинтересует ценителей музыки и сериалов!

Саундтреки, которые любят зрители

По многочисленным просьбам наших слушателей, в программе будут представлены главные саундтреки из популярных турецких сериалов. Вы сможете насладиться мелодиями из:

  • «Великолепный век»
  • «Кара севда»
  • «Королёк птичка певчая»
  • «Запах клубники»
  • «Постучись в мою дверь»
  • «Чукур»
  • «Ветреный»
  • «Приговор»
  • «Зимородок»
  • «Запретная любовь»
  • «Основание Осман»
  • «1000 и 1 ночь»
  • «Keralik ask»

Симфонический опыт

Музыка, представленная в этом проекте, не просто фон для сериалов. Это целый симфонический мир, который завораживает и передает все переживания героев. Каждый звук погружает слушателя в атмосферу кино и оставляет незабываемые впечатления.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события. Приходите на наш концерт и насладитесь волшебством симфонической музыки!

Купить билет на концерт Мир турецких сериалов 2.0

Помощь с билетами
В других городах
Март
25 марта среда
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

