Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra

Премьера в Imperial Hall — шоу саундтреков "Мир Тима Бертона"

Imperial Hall открывает двери в мир мистики и волшебства Тима Бертона! В этот вечер зрителей ждет уникальное музыкальное путешествие по жутким, смешным и одновременно невероятно красивым мирам культового режиссера.

Захватывающие мелодии любимых фильмов

На сцене оживут любимые саундтреки и персонажи его фильмов. Вы сможете насладиться произведениями из:

мрачного и юмористического «Кошмара перед Рождеством»

волшебной «Алисы в стране чудес»

трогательного «Эдварда руки-ножницы»

веселого «Битлджуса»

остроумной «Уэнсдей»

Музыкальное сопровождение

Симфонический оркестр, хор мертвяков и солисты Imperial Orchestra перенесут зрителей в атмосферу загадок и тайн. Мистический орган и дирижёр в образе Битлджуса добавят особый шарм этому вечеру, создавая захватывающую и по-настоящему страшную симфоническую историю.

Информация для зрителей

Не упустите возможность испытать магию вживую! Исполнители вечера — 50 виртуозов и эстрадный ансамбль Imperial Orchestra. Продолжительность шоу составляет 1,5 часа с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Приходите и погружайтесь в волшебный мир Тима Бертона!