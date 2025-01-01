Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra

Imperial Hall открывает двери в мир мистики и волшебства Тима Бертона! В этот вечер зрителей ждет уникальное музыкальное путешествие по жутким, смешным и одновременно невероятно красивым мирам культового режиссера.
На сцене оживут любимые саундтреки и персонажи его фильмов. Вы сможете насладиться произведениями из:
Симфонический оркестр, хор мертвяков и солисты Imperial Orchestra перенесут зрителей в атмосферу загадок и тайн. Мистический орган и дирижёр в образе Битлджуса добавят особый шарм этому вечеру, создавая захватывающую и по-настоящему страшную симфоническую историю.
Не упустите возможность испытать магию вживую! Исполнители вечера — 50 виртуозов и эстрадный ансамбль Imperial Orchestra. Продолжительность шоу составляет 1,5 часа с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.
Приходите и погружайтесь в волшебный мир Тима Бертона!