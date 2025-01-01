Меню
Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra
6+
О концерте/спектакле

Премьера в Imperial Hall — шоу саундтреков "Мир Тима Бертона"

Imperial Hall открывает двери в мир мистики и волшебства Тима Бертона! В этот вечер зрителей ждет уникальное музыкальное путешествие по жутким, смешным и одновременно невероятно красивым мирам культового режиссера.

Захватывающие мелодии любимых фильмов

На сцене оживут любимые саундтреки и персонажи его фильмов. Вы сможете насладиться произведениями из:

  • мрачного и юмористического «Кошмара перед Рождеством»
  • волшебной «Алисы в стране чудес»
  • трогательного «Эдварда руки-ножницы»
  • веселого «Битлджуса»
  • остроумной «Уэнсдей»

Музыкальное сопровождение

Симфонический оркестр, хор мертвяков и солисты Imperial Orchestra перенесут зрителей в атмосферу загадок и тайн. Мистический орган и дирижёр в образе Битлджуса добавят особый шарм этому вечеру, создавая захватывающую и по-настоящему страшную симфоническую историю.

Информация для зрителей

Не упустите возможность испытать магию вживую! Исполнители вечера — 50 виртуозов и эстрадный ансамбль Imperial Orchestra. Продолжительность шоу составляет 1,5 часа с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Приходите и погружайтесь в волшебный мир Тима Бертона!

Купить билет на концерт Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra

Октябрь
31 октября пятница
20:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 2000 ₽

Фотографии

Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra

