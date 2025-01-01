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Мир развязанных шнурков
Киноафиша Мир развязанных шнурков

Спектакль Мир развязанных шнурков

Постановка
Театральный проект 27 12+
Режиссер Валерия Шарапова
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Мир развязанных шнурков» Театрального проекта 27. Спектакль-исследование о подростковом протесте и бунте

Спектакль-исследование о подростковом протесте и бунте, основанный на реальных историях молодежи. Режиссёр в сотрудничестве с актёрами погружает зрителей в мир, где бушуют эмоции, а вопросы о будущем становятся особенно актуальными.

Темы и вопросы

В ходе спектакля зрители вместе с актёрами исследуют важные вопросы:

  • Каким взрослым я никогда не стану?
  • Если бы я стал президентом всего мира, какой закон бы издал?
  • Что бы я сказал, если бы собрал всех подростков и взрослых в одном месте?

Пространство доверия и свободы

«Мир развязанных шнурков» — это не просто спектакль, а пространство, где каждый может высказаться. Здесь создаётся атмосфера доверия и свободы, в которой возможно открытое обсуждение и диалог.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта. Спектакль позволит вам не только увидеть, но и почувствовать, понять, что происходит в мире подростков сегодня. Это возможность услышать голоса, которые часто остаются незамеченными.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
17:00 от 1800 ₽ 20:00 от 1800 ₽

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