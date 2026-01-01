Оповещения от Киноафиши
Мир потерянных животных
Билеты от 1700₽
Киноафиша Мир потерянных животных

Спектакль Мир потерянных животных

Постановка
Театр им. Маяковского 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О спектакле

Спектакль «Мир потерянных животных» на Малой сцене Театра Маяковского

На Малой сцене Театра Маяковского вас ждет захватывающее представление – спектакль по графическому роману Ноэми Уэбер «Мир потерянных животных». Главная героиня, 8-летняя Эльза, сталкивается с утратой своего лучшего друга – золотой рыбки Альдо, которая неожиданно умирает.

Удивительное приключение Эльзы

Не веря в смерть Альдо, Эльза решает последовать за ним в удивительный Мир потерянных животных. В этом волшебном месте она встретит Бюро регистрации потерянных животных, семью огромных хомяков и даже птицу-таксиста. На её пути будет множество неожиданных приключений и встреч, прежде чем она научится прощаться с Альдо и обретет нового друга.

Режиссер Ирина Васильева

Спектакль воплотит в жизнь талантливый режиссер Ирина Васильева, известная своими работами, такими как «Парадокс скворца» в Театре Маяковского и «Зверский детектив» в РАМТе. В своих словах о спектакле она отмечает: «Путь Эльзы в Мир потерянных животных – это погружение вглубь себя и столкновение с собственными страхами. Это путь инициации и взросления».

Темы утраты и взросления

Особое внимание в спектакле уделяется темам принятия потерь и расставания с близкими. Ирина уверена, что с детьми важно говорить об этих вопросах открыто и честно, даже если общество зачастую избегает подобной тематики в детских спектаклях. Персонажи и сам мир в спектакле переданы через призму восприятия Эльзы, что позволяет создать невероятную фантазию и неповторимые образы.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и наполненный смыслом спектакль!

Режиссер
Ирина Васильева
В ролях
Кира Насонова
Валерия Куликова
Арина Назарова
Иван Ковалюнас
Кирилл Кусков

Купить билет на спектакль Мир потерянных животных

Помощь с билетами
Март
Апрель
25 марта среда
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2300 ₽
5 апреля воскресенье
12:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2300 ₽
23 апреля четверг
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 1700 ₽
24 апреля пятница
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2500 ₽

Фотографии

Мир потерянных животных Мир потерянных животных

