Спектакль «Мир потерянных животных» на Малой сцене Театра Маяковского

На Малой сцене Театра Маяковского вас ждет захватывающее представление – спектакль по графическому роману Ноэми Уэбер «Мир потерянных животных». Главная героиня, 8-летняя Эльза, сталкивается с утратой своего лучшего друга – золотой рыбки Альдо, которая неожиданно умирает.

Удивительное приключение Эльзы

Не веря в смерть Альдо, Эльза решает последовать за ним в удивительный Мир потерянных животных. В этом волшебном месте она встретит Бюро регистрации потерянных животных, семью огромных хомяков и даже птицу-таксиста. На её пути будет множество неожиданных приключений и встреч, прежде чем она научится прощаться с Альдо и обретет нового друга.

Режиссер Ирина Васильева

Спектакль воплотит в жизнь талантливый режиссер Ирина Васильева, известная своими работами, такими как «Парадокс скворца» в Театре Маяковского и «Зверский детектив» в РАМТе. В своих словах о спектакле она отмечает: «Путь Эльзы в Мир потерянных животных – это погружение вглубь себя и столкновение с собственными страхами. Это путь инициации и взросления».

Темы утраты и взросления

Особое внимание в спектакле уделяется темам принятия потерь и расставания с близкими. Ирина уверена, что с детьми важно говорить об этих вопросах открыто и честно, даже если общество зачастую избегает подобной тематики в детских спектаклях. Персонажи и сам мир в спектакле переданы через призму восприятия Эльзы, что позволяет создать невероятную фантазию и неповторимые образы.

