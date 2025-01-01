Меню
Мир полудня
Киноафиша Мир полудня

Спектакль Мир полудня

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-компиляция по мотивам произведений советских фантастов

Режиссер Донатас Грудович представляет новую театральную работу, основанную на произведениях советских фантастов. Спектакль-компиляция включает в себя творения таких авторов, как братья Стругацкие, Сергей Павлов и Сергей Снегов. Эта уникальная постановка исследует тему вторжения пришельцев через призму философских размышлений о смысле жизни и поисках высших сил.

Фантастика, которая заставляет задуматься

В отличие от классических произведений о пришельцах, таких как «Война миров» и «Чужие среди нас», братья Стругацкие предлагают глубже исследовать природу инопланетного вмешательства. Их работы фокусируются на том, как пришельцы могут стать «ангелами» и «посланниками истины», предупреждающими человечество о возможных угрозах, таких как экологическая катастрофа и деградация. Они подчеркивают важность сохранения смысла существования и предназначения.

Произведения, вошедшие в спектакль

Спектакль включает в себя адаптации следующих произведений:

  • «Волны гасят ветер»
  • «Трудно быть богом»
  • «За миллиард лет до конца света»
  • «Жук в муравейнике»
  • «Забытый эксперимент»
  • «Лунная радуга» — Сергей Павлов
  • «Люди как Боги» — Сергей Снегов

Также в спектакле будет упомянуто загадочное послание КОН, переданное инопланетянами человечеству по радио в СССР ровно 100 лет назад. Это добавляет интересный исторический контекст к постановке.

Зачем идти на спектакль?

«В поисках высших сил» — это не просто развлечение, а возможность задуматься о важных вопросах: что такое прогресс и к каким последствиям он может привести? Спектакль обещает быть насыщенным, эмоциональным и философски глубоким, оставляя зрителям пищу для размышлений.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной театральной истории!

Фотографии

