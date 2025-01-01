Мир камерной музыки. Англия

Концерт "Квартета им. Римского-Корсакова"

Приглашаем вас на изысканный концерт, в котором примут участие таланты Квартета имени Римского-Корсакова. Этот выдающийся коллектив, состоящий из опытных музыкантов, представит уникальную программу, которая порадует даже самых требовательных меломанов.

Исполнители

На сцене выступят:

Михаил Бондарев - скрипка

Екатерина Белисова - скрипка

Алексей Попов - альт

Игорь Клыков - виолончель

Анна Корзун - фортепиано

Ведущий концерта

Концерт будет вести заслуженный работник культуры РФ Лариса Воронцовская, чья проницательность и обаяние сделают ваше вечернее мероприятие еще более запоминающимся.

Длительность и формат

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут без антракта. Это прекрасная возможность окунуться в мир классической музыки без лишних перерывов.

Интересные факты

Квартет имени Римского-Корсакова был основан в 1992 году и с тех пор не раз завоевывал награды на международных конкурсах. Музыканты коллектива обладают обширным репертуаром, включающим как классические произведения, так и современные композиции, что делает их концерты всегда актуальными и свежими.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением великолепной музыки в исполнении мастеров своего дела!