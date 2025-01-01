Меню
Мир камерной музыки. Англия
Мир камерной музыки. Англия

Мир камерной музыки. Англия

6+
6+

О концерте/спектакле

Концерт "Квартета им. Римского-Корсакова"

Приглашаем вас на изысканный концерт, в котором примут участие таланты Квартета имени Римского-Корсакова. Этот выдающийся коллектив, состоящий из опытных музыкантов, представит уникальную программу, которая порадует даже самых требовательных меломанов.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Михаил Бондарев - скрипка
  • Екатерина Белисова - скрипка
  • Алексей Попов - альт
  • Игорь Клыков - виолончель
  • Анна Корзун - фортепиано

Ведущий концерта

Концерт будет вести заслуженный работник культуры РФ Лариса Воронцовская, чья проницательность и обаяние сделают ваше вечернее мероприятие еще более запоминающимся.

Длительность и формат

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут без антракта. Это прекрасная возможность окунуться в мир классической музыки без лишних перерывов.

Интересные факты

Квартет имени Римского-Корсакова был основан в 1992 году и с тех пор не раз завоевывал награды на международных конкурсах. Музыканты коллектива обладают обширным репертуаром, включающим как классические произведения, так и современные композиции, что делает их концерты всегда актуальными и свежими.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением великолепной музыки в исполнении мастеров своего дела!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

