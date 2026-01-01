Оповещения от Киноафиши
Меню
Мир и война. Навстречу победе
Мир и война. Навстречу победе

Мир и война. Навстречу победе

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка и память: симфония человечности

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое затрагивает самые глубокие человеческие чувства и отображает исторические реалии. Под руководством Артёма Варгафтика вы сможете услышать работы выдающихся композиторов, которые через свою музыку передают память о войне и подвиге человечества.

Программа вечера

  • Барток. Концерт для оркестра (IV часть)
  • Глиэр. Концерт для голоса с оркестром, ор. 82
  • Корнгольд. Музыка из кинофильма «Морской ястреб»
  • Мартину. «Памятник Лидице» для симфонического оркестра
  • Мясковский. Симфония № 22 «Баллада» (II, III части)
  • Прокофьев С. «Въезд Александра во Псков» из кантаты «Александр Невский»
  • Пуленк. «Влюблённый лев» из балета «Примерные животные»
  • Стравинский. Симфония в трех частях (финал)

О событии

Музыка, как мощное средство выражения, позволяет сохранить в памяти важнейшие события истории. На этом концерте вы не только услышите великолепные произведения, но и узнаете о том, какие шрамы оставила война в душе народа, и как композиторы отдали дань уважения героям.

Исполнители

Событие будет сопровождаться выступлением Уральского академического филармонического оркестра, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса. В качестве солистки выступит сопрано Ольга Вутирас.

Не упустите возможность стать частью этого глубоко значимого музыкального вечера, который наполнит ваши сердца песней о человечности и памяти.

Купить билет на концерт Мир и война. Навстречу победе

В других городах
Май
8 мая пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

