Мир и война. Навстречу победе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое затрагивает самые глубокие человеческие чувства и отображает исторические реалии. Под руководством Артёма Варгафтика вы сможете услышать работы выдающихся композиторов, которые через свою музыку передают память о войне и подвиге человечества.
Музыка, как мощное средство выражения, позволяет сохранить в памяти важнейшие события истории. На этом концерте вы не только услышите великолепные произведения, но и узнаете о том, какие шрамы оставила война в душе народа, и как композиторы отдали дань уважения героям.
Событие будет сопровождаться выступлением Уральского академического филармонического оркестра, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса. В качестве солистки выступит сопрано Ольга Вутирас.
Не упустите возможность стать частью этого глубоко значимого музыкального вечера, который наполнит ваши сердца песней о человечности и памяти.