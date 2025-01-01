Спектакль «Мир Господень» в Доме Высоцкого на Таганке

23 апреля в 19:00 в Доме Высоцкого на Таганке состоится спектакль «Мир Господень», поставленный режиссёром Андреем Бутяевым. Эта постановка обращается к наследию американской драматургии и основана на знаменитой пьесе Торнтона Уайлдера, написанной в 1938 году, которая в том же году была удостоена Пулитцеровской премии.

О пьесе Торнтона Уайлдера «Наш городок»

Как говорил сам Уайлдер, «это простая пьеса, в которой присутствуют все сложные темы; и это сложнейшая пьеса, где я с любовью рассказываю о простейших вещах на свете». Создатели спектакля стремятся передать эту «сложную простоту», используя сценический минимализм. Драматург настаивал на «минимуме декораций»: «Я пытался восстановить значение мелких деталей жизни, убрав декорации. Зритель, предоставляя свое воображение действию, заново инсценирует его в своей голове».

Сюжет спектакля «Мир Господень»

Публика перенесётся в начало XX века в американский провинциальный городок, где на первый взгляд не происходит ничего интересного. Вместе с героями спектакля зрители попытаются разобраться в тайнах человеческой души и познать смысл «Мира Господнего». Не упустите возможность насладиться этой уникальной историей, ведь жизнь, единственная и неповторимая, проходит так быстро!

Творческая команда

Режиссёр-постановщик и художник: Андрей Бутяев

Режиссёр, педагог, актриса: Наталия Боровская

Режиссёр по пластике: Нина Ермолаева

Продюсер: Юлия Палеева

Не пропустите этот захватывающий спектакль от творческого объединения «Театр Товарищи / Theatre Comrades»!