Волшебный мир Гарри Поттера в ГУМе

В ГУМе откроется уникальная интерактивная выставка, посвященная вселенной Гарри Поттера, созданной Джоан Роулинг. Посетители смогут прогуляться по Косому переулку и отправиться на платформу 9 3/4, где их встретит более 30 скульптур и 70 экспонатов для незабываемых фотографий. Эта выставка станет настоящим открытием как для детей, так и для взрослых, интересующихся магией и приключениями знаменитого волшебника.

Что вас ждет?

Выставка предложит множество увлекательных активностей:

10 интерактивных зон;

6 мастер-классов, где вы сможете создать свои магические артефакты;

Более 30 скульптур и 70 экспонатов, идеально подходящих для фотографий;

Более 100 магических товаров в фирменном магазине.

Каждая деталь выставки продумана так, чтобы интересной и увлекательной эта была как для детей, так и для взрослых. Не упустите шанс прикоснуться к волшебному миру Гарри Поттера!