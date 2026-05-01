В ГУМе откроется уникальная интерактивная выставка, посвященная вселенной Гарри Поттера, созданной Джоан Роулинг. Посетители смогут прогуляться по Косому переулку и отправиться на платформу 9 3/4, где их встретит более 30 скульптур и 70 экспонатов для незабываемых фотографий. Эта выставка станет настоящим открытием как для детей, так и для взрослых, интересующихся магией и приключениями знаменитого волшебника.
Выставка предложит множество увлекательных активностей:
Каждая деталь выставки продумана так, чтобы интересной и увлекательной эта была как для детей, так и для взрослых. Не упустите шанс прикоснуться к волшебному миру Гарри Поттера!