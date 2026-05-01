Мир Гарри Поттера. Детская интерактивная выставка
О выставке

Волшебный мир Гарри Поттера в ГУМе

В ГУМе откроется уникальная интерактивная выставка, посвященная вселенной Гарри Поттера, созданной Джоан Роулинг. Посетители смогут прогуляться по Косому переулку и отправиться на платформу 9 3/4, где их встретит более 30 скульптур и 70 экспонатов для незабываемых фотографий. Эта выставка станет настоящим открытием как для детей, так и для взрослых, интересующихся магией и приключениями знаменитого волшебника.

Что вас ждет?

Выставка предложит множество увлекательных активностей:

  • 10 интерактивных зон;
  • 6 мастер-классов, где вы сможете создать свои магические артефакты;
  • Более 30 скульптур и 70 экспонатов, идеально подходящих для фотографий;
  • Более 100 магических товаров в фирменном магазине.

Каждая деталь выставки продумана так, чтобы интересной и увлекательной эта была как для детей, так и для взрослых. Не упустите шанс прикоснуться к волшебному миру Гарри Поттера!

Май
Июнь
28 мая четверг
11:00
ГУМ Казань, Баумана, 51
от 790 ₽
29 мая пятница
11:00
ГУМ Казань, Баумана, 51
от 790 ₽
30 мая суббота
11:00
ГУМ Казань, Баумана, 51
от 790 ₽
31 мая воскресенье
11:00
ГУМ Казань, Баумана, 51
от 790 ₽
2 июня вторник
11:00
ГУМ Казань, Баумана, 51
от 790 ₽

