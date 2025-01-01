Мир! Дружба! Музыка! Открытие сезона

Открытие театрально-концертного сезона в Екатерининском зале

В этом месяце Екатерининский зал станет площадкой для грандиозного концерта, посвященного открытию театрально-концертного сезона. На сцене соберутся все коллективы Детской филармонии, каждый из которых готов удивить зрителей своими новыми планами и идеями.

Яркие выступления и любимые композиции

В ходе концерта зрители смогут насладиться известными и любимыми композициями, которые подготовили участники. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, способная погрузить в мир волшебства и творчества.

Режиссер концерта

Режиссером мероприятия выступит Мария Виненкова, главный режиссер Театра мюзикла. Ее опыт и творческий подход обещают сделать этот вечер незабываемым. Зрители могут ожидать яркие номера, зажигательные танцы и море положительных эмоций.

Старт нового сезона

Этот концерт станет замечательным стартом нового сезона как для участников, так и для зрителей. Не упустите возможность стать частью этого праздника искусства и музыки!