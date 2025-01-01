«Ледяное безмолвие» — новый спектакль о жизни полярников в театре Старый дом

Авторы: Анастасия Белинская и Арсений Чудецкий

В сердце Антарктиды, где царит холод и тишина, разворачивается захватывающая история. На гидрометеорологической станции заперты два полярника. Связь с большой землей прервалась, а запасы стремительно истощаются. За пределами их герметичного убежища — бескрайние снежные просторы и ледяное безмолвие.

Борьба за выживание

Герои спектакля понимают, что их экспедиция близится к концу. Однако, чтобы выжить, они находят утешение в повседневных ритуалах. Ежедневные гляциологические замеры, записи в бортовых журналах и попытки сосуществовать друг с другом становятся их опорой. Мир привычных вещей становится спасительным укрытием, позволяющим им бороться за жизнь и рассудок.

Неожиданное вторжение

Однако равновесие нарушает неожиданный гость — пингвин. Его появление становится поворотным моментом в жизни полярников, заставляя их переосмыслить свои ценности и отношения друг к другу.

Интересные факты

Спектакль «Ледяное безмолвие» не только рассказывает о борьбе за выживание, но и затрагивает темы дружбы, изоляции и внутренней силы человека. Постановка обещает зрителям захватывающий визуальный ряд, воссоздающий атмосферу суровой антарктической природы.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное произведение, которое заставит вас задуматься о важных вещах. Билеты уже в продаже!