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Minuala
Киноафиша Minuala

Minuala

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

MINUALA: Погружение в мир северной музыки

В Санкт-Петербурге состоится уникальное музыкальное событие — концерт группы MINUALA. В этот вечер северное величие Онего пробудится в звуках, которые объединяют холодные волны черного метала и теплые отзвуки народных напевов. Это музыкальное путешествие подарит уют душе, жаждущей гармонии с природой.

Новый альбом «Край тысячи озёр»

На концерте будет представлен новый альбом «Край тысячи озёр», который стал самым личным и масштабным проектом группы на сегодняшний день. Каждая композиция в этом альбоме — это встреча с природой, где перекликаются голоса лесов и озёр, а каждый камень хранит память веков.

Эмоции и атмосфера

Это не просто концерт, а настоящее паломничество в мир эмоций, боли, света и первозданной силы севера. MINUALA создаст атмосферу, которая позволит зрителям почувствовать себя частью величественного природного ландшафта.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность стать свидетелем этого незабываемого события! Концерт группы MINUALA — это шанс прикоснуться к искусству, которое сочетает в себе мощь и нежность, традиции и современность. Откройте для себя мир, где музыка становится языком природы.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
19:00 от 1500 ₽

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