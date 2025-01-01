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Minuala
Билеты от 1500₽
Киноафиша Minuala

Minuala

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Минулa в Москве: Музыка Севера

В этот вечер северное величие Онего пробудится в звуках MINUALA. Холодные волны черного метала встрепенут воздух, а тёплые отзвуки народных напевов подарят уют душе, жаждущей гармонии с природой.

Новый альбом «Край тысячи озёр»

Здесь, где перекликаются голоса лесов и озёр, где каждый камень хранит память веков, состоится встреча с новым альбомом «Край тысячи озёр» — самым личным и масштабным проектом группы за всё время. Это будет не просто концерт, а настоящая паломничество в мир эмоций, боли, света и первозданной силы севера.

Интересные факты о MINUALA

  • Группа MINUALA была основана в 2010 году и быстро завоевала популярность благодаря уникальному сочетанию металла и народной музыки.
  • Название альбома отсылает к богатству природы Карелии, подчеркивая связь музыки с родным краем.
  • На концерте можно ожидать не только живое исполнение, но и визуальные элементы, которые создадут атмосферу севера.

Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный мир, где музыка становится отражением природы и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
19:00 от 1500 ₽

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