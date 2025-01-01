В этот вечер северное величие Онего пробудится в звуках MINUALA. Холодные волны черного метала встрепенут воздух, а тёплые отзвуки народных напевов подарят уют душе, жаждущей гармонии с природой.
Здесь, где перекликаются голоса лесов и озёр, где каждый камень хранит память веков, состоится встреча с новым альбомом «Край тысячи озёр» — самым личным и масштабным проектом группы за всё время. Это будет не просто концерт, а настоящая паломничество в мир эмоций, боли, света и первозданной силы севера.
Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный мир, где музыка становится отражением природы и эмоций!