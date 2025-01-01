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Minuala
Киноафиша Minuala

Minuala

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Minuala в Нижнем Новгороде: Погружение в мир северного величия

В этот вечер в Нижнем Новгороде прозвучат уникальные мелодии, которые соединят холодные волны черного метала с теплыми отголосками народных напевов. Концерт группы Minuala обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки, жаждущих гармонии с природой.

Новый альбом «Край тысячи озёр»

Событие приурочено к выходу нового альбома Minuala под названием «Край тысячи озёр». Этот проект является самым личным и масштабным в истории группы. Здесь, где перекликаются голоса лесов и озёр, а каждый камень хранит память веков, зрители смогут насладиться не просто концертом, а настоящим паломничеством в мир эмоций, боли, света и первозданной силы севера.

Что ожидать от концерта

Minuala создала уникальную атмосферу, в которой каждый звук обретает особую значимость. Зрители смогут погрузиться в звуковую палитру, которая отражает дух северной природы. Это не просто музыка — это эмоциональное путешествие, которое оставит след в душе каждого присутствующего.

Дата и место проведения

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Концерт состоится в Нижнем Новгороде, точная дата и время будут объявлены дополнительно. Следите за новостями и готовьтесь к встрече с северным величием!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 сентября
Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
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