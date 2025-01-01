Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Миннезингеры
Киноафиша Миннезингеры

Миннезингеры

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фолк-авантюристы "Миннезингеры" в Новосибирске

Группа "Миннезингеры" — это яркие фолк-авантюристы из Новосибирска, которые завоевали признание на крупнейшем музыкальном фестивале Ural Music Night. Их уникальный стиль не ограничивается рамками классических фолк-композиций и средневековых образов.

Многообразие репертуара

В своих выступлениях музыканты вживаются в образы викингов, пиратов и мушкетеров. Кроме того, они предлагают программы, посвящённые таким популярным сериям, как "Игры престолов" и "Ведьмак". Репертуар группы отличается разнообразием и непредсказуемостью.

Музыканты черпают вдохновение из творчества таких групп, как Extremo, Dartagnan и Santiano, исполняя их песни как в оригинале, так и в собственных переводах на русский язык. В их арсенале можно найти мелодии, популярные ещё с 14 века, а также неожиданные композиции из знаменитых фэнтези-сериалов и мультфильмов.

Инструменты и звук

Звуковая палитра "Миннезингеров" включает в себя разнообразные инструменты:

  • Фолк-гитара
  • Ирландский бузуки
  • Волынка
  • Колесная лира (харди-гарди)
  • Альт, кларнет, рауш
  • Барабанная установка, джембе, бас-гитара

Каждое выступление группы становится настоящим праздником для любителей живой музыки и фолк-культуры. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и погрузиться в атмосферу приключений вместе с "Миннезингерами".

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 29 августа
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Николай Гринько
12+
Рок
Николай Гринько
5 ноября в 20:00 Бродячая собака
от 1300 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
30 августа в 22:00 Standup Room
от 800 ₽
Наталья Краснова
18+
Юмор
Наталья Краснова
17 декабря в 19:00 КК им. Маяковского
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше