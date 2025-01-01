Фолк-авантюристы "Миннезингеры" в Новосибирске

Группа "Миннезингеры" — это яркие фолк-авантюристы из Новосибирска, которые завоевали признание на крупнейшем музыкальном фестивале Ural Music Night. Их уникальный стиль не ограничивается рамками классических фолк-композиций и средневековых образов.

Многообразие репертуара

В своих выступлениях музыканты вживаются в образы викингов, пиратов и мушкетеров. Кроме того, они предлагают программы, посвящённые таким популярным сериям, как "Игры престолов" и "Ведьмак". Репертуар группы отличается разнообразием и непредсказуемостью.

Музыканты черпают вдохновение из творчества таких групп, как Extremo, Dartagnan и Santiano, исполняя их песни как в оригинале, так и в собственных переводах на русский язык. В их арсенале можно найти мелодии, популярные ещё с 14 века, а также неожиданные композиции из знаменитых фэнтези-сериалов и мультфильмов.

Инструменты и звук

Звуковая палитра "Миннезингеров" включает в себя разнообразные инструменты:

Фолк-гитара

Ирландский бузуки

Волынка

Колесная лира (харди-гарди)

Альт, кларнет, рауш

Барабанная установка, джембе, бас-гитара

Каждое выступление группы становится настоящим праздником для любителей живой музыки и фолк-культуры. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и погрузиться в атмосферу приключений вместе с "Миннезингерами".