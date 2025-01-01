Спектакль Министерство хороших матерей

Министерство по предупреждению рождаемости: антиутопия с прогнозом на будущее

В этом спектакле — мир, в котором программа «демография» не просто выполнена, но и перевыполнена. Народу рождается столько, что ресурсы планеты не в силах прокормить. И, конечно, женщины, привыкшие к благоприятным условиям, продолжают рожать. Что же делать в такой ситуации? Ответ прост: отучить их от этого желания.

Министерство по предупреждению рождаемости: алгоритмы и манипуляции

Как будет решена эта проблема? Создание Министерства по Предупреждению Рождаемости и Контролю Популяции. Сначала всё начинается с детства — девочек отдают в интернаты, где все решения о жизни, даже самые интимные, принимаются алгоритмами Статистической программы. Мир становится стерильным, под контролем. Но в такой утопии найдется тот, кто пойдет против системы. И эта героиня — Клава, которая решит вопреки всему, что она хочет родить ребенка.

Отказ от системы — основная тема спектакля

В спектакле, автором которого является Екатерина Гузёма, режиссёр Ирина Смирнова создает напряженную атмосферу, где контроль над населением достигает абсурда. Система, выстроенная для того, чтобы обеспечить стерильное общество, сталкивается с сопротивлением — и именно это сопротивление раскрывает всю трагичность и смысл борьбы за человеческую природу и личный выбор.