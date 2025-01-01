Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Министерство хороших матерей
Билеты от 2000₽
Киноафиша Министерство хороших матерей

Спектакль Министерство хороших матерей

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Министерство по предупреждению рождаемости: антиутопия с прогнозом на будущее

В этом спектакле — мир, в котором программа «демография» не просто выполнена, но и перевыполнена. Народу рождается столько, что ресурсы планеты не в силах прокормить. И, конечно, женщины, привыкшие к благоприятным условиям, продолжают рожать. Что же делать в такой ситуации? Ответ прост: отучить их от этого желания.

Министерство по предупреждению рождаемости: алгоритмы и манипуляции

Как будет решена эта проблема? Создание Министерства по Предупреждению Рождаемости и Контролю Популяции. Сначала всё начинается с детства — девочек отдают в интернаты, где все решения о жизни, даже самые интимные, принимаются алгоритмами Статистической программы. Мир становится стерильным, под контролем. Но в такой утопии найдется тот, кто пойдет против системы. И эта героиня — Клава, которая решит вопреки всему, что она хочет родить ребенка.

Отказ от системы — основная тема спектакля

В спектакле, автором которого является Екатерина Гузёма, режиссёр Ирина Смирнова создает напряженную атмосферу, где контроль над населением достигает абсурда. Система, выстроенная для того, чтобы обеспечить стерильное общество, сталкивается с сопротивлением — и именно это сопротивление раскрывает всю трагичность и смысл борьбы за человеческую природу и личный выбор.

Режиссер
Ирина Смирнова
В ролях
Александра Евдокунина
Мария Штейнберг
Адриана Денкова
Екатерина Финевич
Анастасия Попкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Вий. Байки затерянного хутора
12+
Перформанс Моноспектакль Иммерсивный
Вий. Байки затерянного хутора
6 сентября в 13:00 Мосспектакль
от 2300 ₽
12+
Сертификат
11 ноября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Ромео и Джульетта
12+
Драма
Ромео и Джульетта
4 октября в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше