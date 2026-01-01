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Минетти
Киноафиша Минетти

Спектакль Минетти

Карнавальная исповедь пожилого актера
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о судьбе актера и человека

Спектакль «Минетти» стал лауреатом Театральной премии МК в 2016 году в номинации «Лучший спектакль». В центре сюжета — таинственный господин, появившийся в предновогоднюю ночь в холле маленькой гостиницы города Остенд. Он — актёр, и его рассказ постепенно превращает зрителей в пленников загадочной истории о его жизни, мечтах и нереализованных амбициях, о стремлении сыграть Короля Лира, о мистификациях и нераскрытых тайнах. Мы не знаем, где кончается вымысел и начинается реальность.

Томас Бернхард — мастер противоречий и искусства преувеличений

Автор пьесы «Минетти» — австрийский писатель Томас Бернхард (1931–1989). В России его имя малоизвестно, как, впрочем, и на зарубежной сцене, где оно тоже звучит нечасто. Бернхард — личность неоднозначная и противоречивая, его творчество погружено в атмосферу мистики и абсурда, где границы между реальностью и вымыслом стираются. Писатель считал своё творчество «искусством преувеличений», видя театр не просто как сцену, а как пространство, на котором разыгрываются драмы судеб.

Театр — как стихия героя

Для Бернхарда театр становится своеобразной реальностью, включающей все формы и настроения: героизм, буффонаду, величие, простоту. В его произведениях герои часто оказываются в противоречии с миром. Конфликт между внутренним миром персонажей и их восприятием окружающими — основа драматургии Бернхарда.

Особенность пьес Бернхарда 

Монолог — одна из центральных черт пьес Бернхарда, где он создаёт глубокий внутренний мир героя, лишь иногда прерываемый краткими репликами других персонажей. В «Минетти» за монологом героя скрывается горькая тоска по утраченной гармонии и несбывшейся мечте — мечте сыграть Короля Лира.

 

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Людмила Максакова
Людмила Максакова
Алексей Кузнецов
Агнесса Петерсон

Фотографии

Минетти Минетти
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