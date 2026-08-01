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Минералогический кабинет

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О выставке

Минералогический кабинет Строгановского дворца: возвращение к истокам

Минералогический кабинет Строгановского дворца — это зрелище, которое невозможно пропустить. Созданный архитектором А. Воронихиным в 1791-1792 годах, этот зал является одним из шедевров русской архитектуры XVIII века. Он был построен для размещения богатейшего книжного собрания графа А. С. Строганова и экспонирования его коллекции минералов.

Кабинет представляет собой двусветный двухъярусный зал, где каннелированные колонны коринфского ордера поддерживают своды, на которые опираются хоры второго яруса. Первый ярус украшен четырьмя аллегорическими барельефами, символизирующими стихии: «Огонь», «Воду», «Землю» и «Воздух». Перспективная роспись купола была исполнена в начале XIX века, предположительно, мастером П. Гонзаго.

Интересно, что в середине XIX века зал был переоборудован в бильярдную: ярусы разделили, а на месте одного из шкафов появилась изразцовая печь. Однако в 1950-80-х годах кровля начала протекать, и это повредило живопись купола и шкафы верхнего яруса.

Сегодня декоративное оформление зала полностью восстановлено в том виде, каким его задумал Воронихин. Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана в Москве, который в 1919 году получил коллекцию минералов из дворца Строгановых, сыграл важную роль в воссоздании экспозиции. Кроме того, Русскому музею был передан сундук с шлифованными плитками различных пород, принадлежавший Строгановым, а часть образцов для современной экспозиции предоставил Горный музей Санкт-Петербурга.

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31 августа понедельник
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1 августа воскресенье
09:00
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2 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 августа вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 августа воскресенье
09:00
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9 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 августа вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 августа суббота
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 августа воскресенье
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 августа вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 августа суббота
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 августа воскресенье
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 августа понедельник
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 августа среда
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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19 сентября воскресенье
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 сентября понедельник
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 сентября вторник
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 сентября среда
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 октября понедельник
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Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
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09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 ноября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 ноября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 ноября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 ноября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 ноября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 ноября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 ноября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 ноября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 ноября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 ноября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 ноября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 ноября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 ноября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 ноября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 ноября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 ноября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 ноября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 ноября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 ноября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 ноября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 ноября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 ноября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 ноября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 ноября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 ноября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 ноября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 ноября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 ноября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 ноября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 ноября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 ноября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 ноября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 ноября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 ноября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 ноября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 декабря суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 декабря воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 декабря понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 декабря суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 декабря воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 декабря понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 декабря суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 декабря воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 декабря понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 декабря суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 декабря воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 декабря понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 декабря суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 декабря воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 декабря понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 декабря суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 декабря воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 декабря понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 декабря суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 декабря воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 декабря понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 декабря суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 декабря воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 декабря понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 декабря вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 декабря среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 декабря четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 декабря пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 января вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 января среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 января четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 января вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 января среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 января четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 января вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 января среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 января четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 января вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 января среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 января четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 января вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 января среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 января четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 января вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 января среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 января четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 января вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 января среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 января четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 января вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 января среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 января четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 января пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 января суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 января воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 января понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 февраля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 февраля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 февраля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 февраля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 февраля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 февраля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 февраля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 февраля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 февраля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 февраля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 февраля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 февраля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 февраля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 февраля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 февраля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 февраля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 февраля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 февраля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 февраля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 февраля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 февраля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 февраля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 февраля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 февраля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 февраля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 февраля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 февраля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 февраля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 февраля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 февраля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 февраля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 февраля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 февраля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 февраля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 февраля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 февраля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 февраля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 февраля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 февраля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 февраля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 февраля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 февраля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 февраля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 февраля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 февраля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 февраля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 февраля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 февраля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 февраля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 марта суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 марта воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 марта суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 марта воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 марта суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 марта воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 марта суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 марта воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 марта суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 марта воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 марта суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 марта воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 марта суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 марта воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 марта суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 марта воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 марта понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 марта вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 марта среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 марта четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 марта пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 апреля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 апреля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 апреля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 апреля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 апреля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 апреля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 апреля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 апреля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 апреля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 апреля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 апреля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 апреля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 апреля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 апреля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 апреля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 апреля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 апреля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 апреля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 апреля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 апреля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 апреля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 апреля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 апреля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 апреля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 апреля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 апреля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 апреля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 апреля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 мая четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 мая пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 мая четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 мая пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 мая четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 мая пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 мая четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 мая пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 мая четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 мая пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 мая четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 мая пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 мая четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 мая пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 мая четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 мая пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 мая суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 мая воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 мая понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 мая вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 мая среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 июня суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 июня воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 июня понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 июня суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 июня воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 июня понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 июня суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 июня воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 июня понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 июня суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 июня воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 июня понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 июня суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 июня воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 июня понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 июня суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 июня воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 июня понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 июня суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 июня воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 июня понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 июня суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 июня воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 июня понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 июня вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 июня среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 июня четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 июня пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 июля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 июля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 июля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 июля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 июля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 июля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 июля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 июля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 июля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 июля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 июля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 июля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 июля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 июля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 июля вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 июля среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 июля четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 июля пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 июля суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 июля воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 июля понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17

В ближайшие дни

Стекло и камень
0+
Декоративно-прикладные Объект Классическое искусство

Стекло и камень

16 августа в 09:00 Строгановский дворец
Билеты
Константин Савицкий. Утренний туман в лесу
0+
Живопись Классическое искусство

Константин Савицкий. Утренний туман в лесу

16 августа в 09:00 Arts Square
Билеты
Комбо-билет № 3 в музей Гарри Поттера
0+
Экскурсия Мастер-класс

Комбо-билет № 3 в музей Гарри Поттера

16 августа в 10:00 Музей Гарри Поттера
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