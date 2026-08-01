Минералогический кабинет Строгановского дворца: возвращение к истокам

Минералогический кабинет Строгановского дворца — это зрелище, которое невозможно пропустить. Созданный архитектором А. Воронихиным в 1791-1792 годах, этот зал является одним из шедевров русской архитектуры XVIII века. Он был построен для размещения богатейшего книжного собрания графа А. С. Строганова и экспонирования его коллекции минералов.

Кабинет представляет собой двусветный двухъярусный зал, где каннелированные колонны коринфского ордера поддерживают своды, на которые опираются хоры второго яруса. Первый ярус украшен четырьмя аллегорическими барельефами, символизирующими стихии: «Огонь», «Воду», «Землю» и «Воздух». Перспективная роспись купола была исполнена в начале XIX века, предположительно, мастером П. Гонзаго.

Интересно, что в середине XIX века зал был переоборудован в бильярдную: ярусы разделили, а на месте одного из шкафов появилась изразцовая печь. Однако в 1950-80-х годах кровля начала протекать, и это повредило живопись купола и шкафы верхнего яруса.

Сегодня декоративное оформление зала полностью восстановлено в том виде, каким его задумал Воронихин. Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана в Москве, который в 1919 году получил коллекцию минералов из дворца Строгановых, сыграл важную роль в воссоздании экспозиции. Кроме того, Русскому музею был передан сундук с шлифованными плитками различных пород, принадлежавший Строгановым, а часть образцов для современной экспозиции предоставил Горный музей Санкт-Петербурга.