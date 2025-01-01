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Миндаль горький
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Спектакль Миндаль горький

18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Миндаль горький» по произведению Ивана Шмелёва

«Миндаль горький» — это монодрама, в которой один актёр, используя только силу слова и сценический свет, раскрывает перед зрителем драматическую историю, основанную на реальных событиях. Спектакль создан по мотивам романа Ивана Шмелёва «Солнце мёртвых», произведения, которое глубоко и трагично рассказывает о судьбах людей в Крыму в начале ХХ века.

О произведении

Иван Шмелёв (1873—1950) — один из значительных русских прозаиков, о творчестве которого А.И. Куприн говорил, что у него «можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка». «Солнце мёртвых», на котором основан спектакль, — одна из самых пронзительных книг Шмелёва, посвящённая трагическим последствиям революции и гражданской войны в Крыму. Автор, как свидетель тех страшных событий, описывает боль, потерю и разрушенные судьбы, делая это с поэтичной искренностью и гуманизмом.

Особенности постановки

Моноспектакль «Миндаль горький» создан в минималистичном формате, где главный выразительный элемент — свет. Он подчёркивает эмоциональные переходы, усиливает драматизм и помогает актёру донести зрителю глубокие чувства, заложенные в тексте Шмелёва. Спектакль полностью погружает в атмосферу исторических событий, отражая чувства героев и автора.

Почему стоит посетить?

«Миндаль горький» — это не только историческая драма, но и уникальная возможность увидеть, как художественное слово и световые эффекты способны перенести нас в далёкое прошлое, затрагивая самые сокровенные чувства. Этот спектакль подойдет тем, кто ценит глубокий драматический театр и русскую классику, открывая знакомые события через призму личной трагедии и красоты русского языка.

Режиссер
Максим Шкурин
В ролях
Дмитрий Павловский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
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