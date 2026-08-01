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Минаева
Билеты от 1800₽
Киноафиша Минаева

Минаева

0+
Продолжительность 80 минут
Возраст 0+
Билеты от 1800₽

О концерте

Концерт Ксении Минаевой в «Море Музыки»

28 августа в пространстве «Море Музыки» пройдет концерт певицы Ксении Минаевой. Артистка, известная своими уличными выступлениями на Арбате и успешным участием в шоу «Песни» на ТНТ, приглашает зрителей на уникальное акустическое представление.

Успех и новые эксперименты

Ксения стала одной из самых заметных фигур на новой российской поп-сцене. Её хит «Шоколадка» покорил сердца миллионов и занял ведущие позиции в чартах социальных сетей. Клип на её песню «Эти цветы так кстати» также попал в ротацию на федеральных каналах и радиостанциях, а сотрудничество с такими артистами, как Zoloto, Моя Мишель и Janil Natas, укрепило её позиции в мире музыки.

Специальная акустическая программа

На концерте в «Море Музыки» Ксения исполнит новые версии своих песен в волшебной атмосфере ночного океанариума. Мягкое освещение, живое акустическое звучание и близость между артисткой и зрителями создадут незабываемую атмосферу. Этот вечер обещает быть наполненным экспериментами и искренними эмоциями, где музыка станет в центре внимания.

Не упустите возможность

Если вы хотите услышать Ксению Минаеву в новом звучании, этот концерт обязательно стоит посетить. Не пропустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

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Август
28 августа пятница
20:00
Пространство «Море музыки» Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
от 1800 ₽

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